Трамп відновив указ про смертну кару: чим це загрожує для США

Відомо, що смертна кара у США є легальним заходом покарання у 27 штатах.

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Трамп повернув смертну кару / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Ключові тези:

Смертна кара у США є легальним заходом покарання

Трамп наказав генеральному прокурору звертатися до федеральної юрисдикції та вимагати смертної кари

Президент США Дональд Трамп повернув смертну кару своїм наказом. Підписаний документ зобовʼязує забезпечити всі штати достатньою кількістю смертельних ін'єкцій для страти ув'язнених.

"Наказ Трампа, виданий лише за кілька годин після того, як він повернувся до Білого дому, змушує Міністерство юстиції не лише вимагати смертної кари у відповідних федеральних випадках, але й сприяти збереженню смертної кари у штатах, яким важко підтримувати достатні запаси смертельних ін’єкційних препаратів", - зазначає The Washington Post. відео дня

Трамп наказав генеральному прокурору звертатися до федеральної юрисдикції та вимагати смертної кари "незалежно від інших факторів", якщо справа стосується вбивства співробітника правоохоронних органів або злочинів, що спричиняють смертну кару, "вчинених іноземцем, який незаконно перебуває в цій країні".

Він також доручає генеральному прокурору спробувати скасувати прецеденти Верховного суду, які "обмежують повноваження державних і федеральних урядів застосовувати смертну кару".

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

"Найважливіший обов’язок уряду полягає в тому, щоб захистити своїх громадян від огидних дій, і моя адміністрація не потерпить спроб поставити в глухий кут і скасувати закони, які санкціонують смертну кару проти тих, хто вчиняє жахливі акти насильства проти американських громадян", - йдеться в указі Трампа.

Відомо, що смертна кара у США є легальним заходом покарання у 27 штатах. Однак, у восьми штатах на неї було накладено різного роду мораторії.

Новини США

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що після інавгурації Трамп зробив важливу заяву про війну в Україні. Він заявив про плани зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним після того, як відповідні переговори будуть налагоджені. За словами глави Білого дому, війна між Росією та Україною має завершитися "якомога швидше".

Також відомо, що Дональд Трамп поставив на паузу допомогу іншим країнам на три місяці. Президент закликає переглянути ці програми на предмет "програмної ефективності" й визначити, чи відповідають вони зовнішній політиці США. Управління з управління та бюджету "забезпечить дотримання цієї паузи".

Тарас Загородній назвав сценарій закінчення війни за Трампа. Він вважає, що цілком ймовірно, що насправді Росію чекатиме доля Радянського Союзу, а саме її розвал.Багато експертів та аналітиків стверджують, що республіканцю навряд чи вдасться покласти край країні-агресорці Росії остаточно.

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