Спонсорував військових РФ: у Києві затримано топ-банкіра

Ви дізнаєтеся:
- Топменеджер банку регулярно перераховував свої гроші окупантам
- Правоохоронці встановлюють точні суми його "донатів"
- Зловмисник перебуває під вартою
Директора Департаменту одного з найбільших банків України затримано в Києві за фінансування російської армії. Про це повідомляє Служба безпеки України.
Топ-менеджер банку регулярно перераховував свої гроші на потреби окупаційних угруповань Росії.
"Для цього вже після початку повномасштабної війни банкір відкрив рахунок на одній із найбільших у світі криптовалютних бірж. Надалі через цю платформу він переказував кошти на цифрові гаманці окупантів", - розповіли у відомстві.
Правоохоронці встановлюють точні суми його "донатів".
"Інформацію про збір грошей на потреби окупантів український банкір отримував на тематичних Telegram-каналах. Під час обшуку в помешканні затриманого виявлено паспорт громадянина РФ, російські рублі, мобільні телефони та комп'ютер із доказами злодіянь", - констатували в СБУ.
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Розслідування ДБР і СБУ - останні новини
Як писав Главред, 6 січня правоохоронці затримали 30-річного чиновника Вінницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за хабарі допомагав військовозобов'язаним ухилятися від мобілізації.
Нагадаємо, на Волині правоохоронці викрили 30-річного військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який "зливав" країні-агресору Росії місця базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції України.
Державне бюро розслідувань викрило експосадовця Міністерства оборони України та двох керівників держпідприємства, які поставили в бойові підрозділи браковані великокаліберні кулемети.
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Що за відомство СБУ?
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