Спонсорував військових РФ: у Києві затримано топ-банкіра

Інформацію про збір грошей на потреби окупантів український банкір отримував на тематичних Telegram-каналах.

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У Києві затримано топчиновника банку / колаж: Главред, фото: t.me/SBUkr

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Топменеджер банку регулярно перераховував свої гроші окупантам

Правоохоронці встановлюють точні суми його "донатів"

Зловмисник перебуває під вартою

Директора Департаменту одного з найбільших банків України затримано в Києві за фінансування російської армії. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Топ-менеджер банку регулярно перераховував свої гроші на потреби окупаційних угруповань Росії.

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"Для цього вже після початку повномасштабної війни банкір відкрив рахунок на одній із найбільших у світі криптовалютних бірж. Надалі через цю платформу він переказував кошти на цифрові гаманці окупантів", - розповіли у відомстві.

Правоохоронці встановлюють точні суми його "донатів".

"Інформацію про збір грошей на потреби окупантів український банкір отримував на тематичних Telegram-каналах. Під час обшуку в помешканні затриманого виявлено паспорт громадянина РФ, російські рублі, мобільні телефони та комп'ютер із доказами злодіянь", - констатували в СБУ.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування ДБР і СБУ - останні новини

Як писав Главред, 6 січня правоохоронці затримали 30-річного чиновника Вінницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за хабарі допомагав військовозобов'язаним ухилятися від мобілізації.

Нагадаємо, на Волині правоохоронці викрили 30-річного військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який "зливав" країні-агресору Росії місця базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції України.

Державне бюро розслідувань викрило експосадовця Міністерства оборони України та двох керівників держпідприємства, які поставили в бойові підрозділи браковані великокаліберні кулемети.

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Що за відомство СБУ? Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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