Вибухи не вщухали до ранку, небо затягнуло чорним димом: у РФ палає нафтовий гігант

Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств РФ, яке щороку переробляє 17 млн тонн нафти

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Дрони масовано атакували російський НПЗ "Лукойл" у Кстово / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

Дрони масовано атакували НПЗ "ЛУКОЙЛ" у російському Кстово

Потужність підприємства становить близько 17 млн тонн нафти на рік

Завод забезпечує до 11% виробництва бензину в Росії

У ніч на 1 листопада безпілотники масовано атакували нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово Нижегородської області Росії. РФ території підприємства спалахнула масштабна пожежа з кількома осередками займання.

Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств країни, яке щороку переробляє 17 млн тонн нафти. Про це повідомляють OSINT-канали Exilenova+ та Supernova+.

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За даними аналітиків, близько 1:00 за московським часом жителі Кстово почали масово повідомляти про серію потужних вибухів. Перші повідомлення про атаку безпосередньо на нафтопереробний завод з’явилися близько 4:00.

На території підприємства виникла масштабна пожежа, а над містом піднявся густий чорний дим. Станом на 5:00 атака безпілотників тривала: у місті продовжували лунати вибухи.

Через повітряну загрозу Росавіація запровадила тимчасові обмеження на роботу аеропорту Нижнього Новгорода, а також в інших аеропортах регіонів Приволзького федерального округу.

Зазначимо, що "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" є четвертим за величиною нафтопереробним підприємством Росії та посідає друге місце в країні за обсягами виробництва автомобільного бензину. Його проєктна потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

Завод забезпечує до 11% усього виробництва бензину в Росії та близько 5% загального обсягу нафтопереробки країни. Підприємство є важливим логістичним вузлом для постачання пального до центральних регіонів РФ, зокрема Москви, а також для забезпечення потреб російської армії.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Які об'єкти РФ стануть новими цілями для Україна - думка експерта

Главред писав, що за словами керівника Центру досліджень Росії, екс-міністра закордонних справ України, дипломата Володимира Огризка, Україна може на деякий час змістити фокус далекобійних атак із російських нафтопереробних заводів на інші стратегічні об'єкти, щоб не загострювати відносини з Білим домом напередодні 3 листопада.

Блокування законопроєкту Ліндсі Грема, обмеження швидкості супутникового зв'язку та різка критика з боку Трампа звужують простір для маневру Києва. Поєднання цих чинників відчутно б'є по Україні. Особливо на тлі масованих обстрілів, під які дедалі частіше потрапляють цивільні об'єкти.

Удари вглиб РФ - останні новини

Главред писав, що в ніч на 31 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили підприємство російського ВПК комбінат "Каменський" у Каменську-Шахтинському Ростовської області країни-агресора Росії. Українські військові задіяли ударні дрони та ракетні війська: берегові ракетні комплекси ВМС ЗСУ "Нептун".

Нагадаємо, вранці 31 жовтня в місті Уфа Республіки Башкортостан прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомили про атаку на промислову зону міста, де розташовані НПЗ.

Раніше аеродром у Волгоградській області РФ був атакований "Нептунами" 29 жовтня. На супутниковому знімку видно наслідки влучень у двох місцях стоянки, де розміщувалися Су-34.

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