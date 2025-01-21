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Хто отримуватиме виплати за полонених і безвісти зниклих військових: зміни з 1 лютого

Юлія Закрепа
21 січня 2025, 16:00
517
Виплата грошового забезпечення здійснюється до повного з’ясування обставин.
Хто отримуватиме виплати за полонених і безвісти зниклих військових: зміни з 1 лютого
Хто буде отримувати виплати родичам полонених / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, ua.depositphotos.com

Головне із матеріалу:

  • Скільки отримуватимуть рідні військовополонених
  • Скільки триватиме виплата грошового забезпечення

Главред зібрав головні факти, що у лютому українцям доведеться відчути на собі чергову порцію змін. У матеріалі дізнаєтесь про те, хто тепер отримуватиме виплати родичів полонених і безвісти зниклих військових.

Відомо, що із 1 лютого 2025 року набувають сили зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", який Верховна Рада ухвалила 8 жовтня. Документ передбачає збереження грошового забезпечення за зниклим без вісті або полоненим військовослужбовцем. Таке грошове забезпечення та інші виплати отримає сім‘я військовослужбовця.

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У коментарі Главреду адвокат адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова розповіла, що згідно зі змінами військовослужбовець може залишити розпорядження на випадок свого зникнення без вісті або полону і відповідно до цього розпорядження військова частина буде виплачувати кошти.

"Якщо військовослужбовець не залишив розпорядження та його визнано зниклим без вісті або полоненим, то за новим порядком виплачуватись буде тільки 50% грошового забезпечення такого військовослужбовця та розподілятись воно буде між: дружиною (чоловіком), законними представниками малолітніх (неповнолітніх) дітей (мова йде про особу, яка є матір‘ю або батьком дитини військовослужбовця, або особою, яка замінює вказаних осіб, у випадку, якщо військовослужбовець не перебуває з відповідними особами у шлюбі), дітьми з числа осіб з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) або їх законними представниками та батьками військовослужбовців (крім тих із зазначених осіб, які одержують від військовослужбовця аліменти, а також батьків, позбавлених батьківських прав, за умови що ці права не були поновлені)", - розповіла адвокат.

Тобто якщо військовослужбовець отримує 28000 грн грошового забезпечення та має дружину, двох дітей від шлюбу з нею та обох батьків, то 28000 *0,5=14000 грн та ці 14000 грн діляться між 5 особами, тобто по 2800 грн на кожну.

Також, за новими правилами, у випадку, якщо у військовослужбовця відсутні вказані особи, то грошове забезпечення, а точніше 50% від нього може бути виплачено повнолітнім дітям, рідним братам (сестрам), законним представником яких є військовослужбовець. Але таким особам виплачується вже 20% на всіх від грошового забезпечення після відрахувань. Тобто 28000*0,5*0,2=2800 грн всього і далі ця сума вже ділиться залежно від кількості відповідних осіб.

Водночас, як уточнила адвокат АО "GRACERS" Марина Івіна, виплата грошового забезпечення здійснюється до повного з’ясування обставин захоплення військовослужбовців у полон або зникнення безвісти, їх звільнення з полону або визнання судом безвісно відсутніми чи оголошення судом померлими. У всіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не більше, ніж до дня виключення військовослужбовця із списків особового складу військової частини.

Виплати військовим - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Кабмін пропонує збільшити виплату сім'ям загиблих захисників. На початку повномасштабної війни багато українців взяли зброю до рук та захищали державу в статусі цивільних осіб. Для родин таких загиблих цивільних передбачена виплата в розмірі 1,9 млн грн.

Кабмін змінив порядок виплат сім'ям загиблих військових та пораненим бійцям. У разі загибелі захисника чи захисниці України допомога виплачується членам сім'ї у розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня року, коли сталася подія. Наразі прожитковий мінімум становить 2920 гривень.

Стало відомо, що Рада ухвалила законопроєкт для військових, які воюють у РФ. Під час засідання Верховної Ради депутати проголосували за законопроєкт про соціальний захист українських військовослужбовців. Це рішення гарантує військовим, що воюють у Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій.

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