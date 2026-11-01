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ЗСУ відтіснили ворога біля важливого міста: в ISW розповіли про зміни на фронті

Інна Ковенько
1 листопада 2026, 09:54
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Українські захисники продовжують стримувати наступ російської армії та проводити контратаки

ЗСУ просунулися на важливому напрямку
ЗСУ просунулися на важливому напрямку / Колаж: Главред, фото: Генштаб, ISW

Коротко:

  • ЗСУ просунулися на північний схід від Борової та контратакували поблизу Лимана і Слов’янська
  • Росіяни продовжують наступати на Донеччині, але підтверджених просувань немає
  • На Гуляйпільському напрямку окупанти за тиждень втратили близько 900 військових убитими та пораненими

Українські військові нещодавно просунулися на північний схід від Борової Харківської області. Також Сили оборони контратакували поблизу Лимана та на схід від Слов’янська.

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Водночас російські війська продовжували наступальні дії на кількох ділянках фронту, проте на більшості напрямків не змогли досягти підтверджених просувань. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками бойових дій 30–31 жовтня.

Яка ситуація на Сумському напрямку

Російське командування продовжує прагнути створити буферну зону вздовж міжнародного кордону в Сумській області. Водночас джерело, яке висвітлює діяльність російського угруповання військ "Північ", 31 жовтня заявило, що українські військові зайшли до Юнаківки на північ від Сум. За його словами, російські війська зазнають значних втрат через перевагу українських сил у застосуванні безпілотників.

Ситуація на Сумщині
Ситуація на Сумщині / Фото: ISW

Що відбувається на Харківському напрямку

Російські війська просунулися поблизу Граніва на північ від Харкова, вздовж міжнародного кордону. Це 31 жовтня підтвердив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, окупанти більше зосереджені на розширенні зони наступу з флангів, ніж на подальшому просуванні вглиб Козачої Лопані. На Великобурлуцькому напрямку наземних бойових дій не фіксували.

Куп’янський та Боровський напрямки

Російські війська продовжували наступати в Куп’янську та поблизу міста 30 і 31 жовтня, однак ISW не виявив підтверджень їхнього просування. Російські військові блогери стверджували про нібито успіхи окупантів у Малій Шапківці, Мировому та Куп’янську-Вузловому. Водночас українські сили нещодавно просунулися на північний схід від Борової. Про це свідчать геолоковані кадри, оприлюднені 30 жовтня.

ЗСУ відтіснили ворога біля важливого міста: в ISW розповіли про зміни на фронті
ЗСУ просунулися на північний схід від Борової / Фото: ISW

Росіяни намагаються просуватися на Донеччині

Російські війська продовжували наступальні дії, але не досягли підтверджених успіхів. Натомість українські захисники контратакували на південний схід від Лимана та на східних околицях міста. За оцінкою ISW, російське командування не відмовилося від планів оточити український "Фортечний пояс" із північного заходу, захопити Лиман і форсувати Сіверський Донець.

У Костянтинівці російські військові проводили інфільтраційні операції. Геолоковані кадри від 19 та 30 жовтня демонструють удари українських сил по позиціях окупантів у північній та північно-західній частинах міста.

Ситуація в Костянтинівці
Ситуація в Костянтинівці / Фото: ISW

Російське командування також прагне просуватися до Костянтинівки та Дружківки з півдня і південного заходу, на схід від річки Казенний Торець.

На схід від Слов’янська російські війська проводили обмежені наступальні дії, проте не просунулися. Українські захисники контратакували на південний схід від міста. ISW зазначає, що російське командування продовжує розглядати наступ на Слов’янськ, Краматорськ і Дружківку зі сходу як один зі способів захоплення українського "Фортечного поясу".

На півночі Добропілля російські військові також проводили інфільтраційні операції. Українські сили уразили три російські позиції в цій частині міста. Водночас сержант української бригади, яка діє на Добропільському напрямку, 31 жовтня повідомив, що окупанти продовжують накопичувати там танки, бронетехніку та інше озброєння.

Добропілля
Добропілля / Фото: ISW

Які зміни на південних напрямках

На Новопавлівському напрямку 31 жовтня наземних бойових дій не фіксували. На Олександрівському напрямку російські війська продовжували обмежені наступальні операції, але не просунулися.

На Гуляйпільському напрямку окупанти також намагалися наступати без підтверджених територіальних здобутків. Водночас українські військові повідомляють про значні втрати окупантів. За даними 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, протягом останнього тижня українські сили вбили та поранили близько 900 російських військовослужбовців. Це найбільша кількість тижневих втрат росіян на цій ділянці фронту із серпня 2026 року.

На Оріхівському напрямку російські війська продовжували наступати на південний схід від міста, але не просунулися. Військовий оглядач Костянтин Машовець 30 жовтня повідомив, що окупанти утримують велику зону проникнення між Червоним Криничним, Чарівним і Білогір’ям.

Ситуація нра фронті - останні новини

Главред писав, що російським окупаційним військам вдалося проникнути до північних районів Куп'янська на Харківщині та закріпитися там невеликими групами. Наразі в місті перебувають як українські, так і російські підрозділи. Про це заявив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

Раніше аналітики DeepState говорили, що російські війська просунулися поблизу Костянтинівки в Донецькій області. Ще одну ділянку просування зафіксовано в районі села Воздвижівка Гуляйпільського району Запорізької області.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни заявляли, що Сили оборони досягають повільних, але тактично значущих успіхів на Олександрівському напрямку. В довгостроковій перспективі це може створити загрозу для російської логістики та операцій у районах Олександрівки та Гуляйполя.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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