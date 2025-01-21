Чи припиниться допомога Україні від США: в РНБО зробили заяву після указу Трампа

Керівник ЦПД Ради нацбезпеки та оборони пояснив, чи зачепить Україну указ Трампа про припинення допомоги від США іншим країнам на три місяці.

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Стало відомо, чи припиниться допомога Україні від США/ колаж: Главред, фото: УНІАН, ОК "Захід"

Коротко:

Трамп поставив на паузу допомогу іншим країнам на 3 місяці

В РНБО пояснили, чи стосується України указ Трампа про припинення допомоги

Указ про призупинення міжнародної допомоги на 90 днів, який підписав президент США Дональд Трамп, не стосується військової допомоги Україні.

Про це заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Він наголосив, що це стосується інших речей.

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"Підписаний президентом США Трампом указ про призупинення міжнародної допомоги на 90 днів НЕ стосується військової допомоги Україні. Це все про інші речі", – написав Коваленко.

Також указ Трампа прокоментував народний депутат Ярослав Железняк.

"Коротко: нас це не стосується. Допомогу Конгресу ми вибрали (там тільки частина від президента залишається, але це не має відношення до указу). Нову допомогу не проголосував Конгрес. Все. Не розводьте зраду там, де її немає", – зазначив нардеп.

Що відомо про Дональда Трампа/ Інфографіка: Главред

Указ Трампа про призупинення допомоги іншим країнам на 3 місяці

Як повідомляв Главред, Трамп поставив на паузу допомогу іншим країнам на три місяці. Він підписав указ про припинення на три місяці будь-якої нової допомоги Сполучених Штатів у сфері розвитку іноземних держав. Також глава Білого дому доручив переглянути програми іноземної допомоги, щоб переконатися, що вони відповідають його зовнішній політиці "Америка насамперед".

У той же час указ дозволяє відновити фінансування раніше, ніж через 90 днів, якщо буде проведено перевірку та державний секретар або призначена ним особа після консультації з директором Адміністративно-бюджетного управління ухвалять рішення про продовження програми в тій самій або зміненій формі.

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