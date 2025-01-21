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"Ніколи не допустимо": Зеленський назвав ключову умову Путіна щодо України

Юрій Берендій
21 січня 2025, 18:52
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Російський диктатор розуміє, що чисельна та сильна українська армія разом з країнами ЄС зможе протистояти агресії з боку Росії, зазначив Зеленський.
'Ніколи не допустимо': Зеленський назвав ключову умову Путіна щодо України
Зеленський назвав ключову умову Путіна щодо України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, kremlin.ru

Про що сказав Зеленський:

  • Путін буде ставити питання про зменшення чисельності української армії
  • Кількість військ РФ в Україні зросла до 608 тисяч

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, вимагатиме значного скорочення чисельності української армії, проте українська влада не погодиться на такі умови. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Одне з важливих питань, які буде ставити Путін, і ми всі це побачимо, — зменшення української армії в рази", - сказав Зеленський

відео дня

Президент наголосив, що створення української армії чисельністю понад 800 тисяч осіб разом із підтримкою Європи формує потужну силу, здатну не лише захищатися, а й протистояти агресії. За його словами, Путін це розуміє.

"Найшвидший шлях — тиснути на США, щоб Україна не була в НАТО, і на всіх союзників, щоб вони тиснули на нас, аби ми зменшили армію в 5 разів", — сказав Зеленський.

Він заявив, Україна не дозволить реалізувати плани російського диктатора та воєнного злочинця Путіна.

Зеленський нагадав, що на початку війни угруповання російських військ, відправлених до України, становило 200 тисяч осіб, але зараз їхня кількість зросла до 608 тисяч.

Президент підкреслив, що без надійних гарантій безпеки Росія може ще більше збільшити свою армію, з метою повної окупації колишніх республік СРСР у Європі. У такому разі Кремль продовжить діяти за сценарієм анексії Криму, висуваючи нові ультиматуми іншим державам.

"Хтось повинен буде вийти з НАТО — наші балтійські друзі, Фінляндія, Швеція. Він буде нас усіх повертати до свого світу, який живе в його голові", — сказав Зеленський.

вступление в НАТО инфографика
Які країни є членами НАТО / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, народний депутат Руслан Горбенко заявив, що до кінця 2027 року Україна може втратити Донеччину, якщо рівень підтримки міжнародних партнерів залишиться незмінним. Він підкреслив, що мета Росії — захопити території, які диктатор Володимир Путін вніс до конституції РФ. Якщо ж темпи наступу ворога збережуться, під загрозою можуть опинитися також Дніпропетровщина, Запоріжжя та Херсонщина.

Тим часом український контрнаступ у Курській області Росії триває. Як зазначив військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов, ворог зазнає значних втрат, а ситуація для нього залишається складною.

Представник служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов додав, що Сили оборони поступово відсувають окупантів від Харкова у напрямку кордону, метр за метром просуваючись уперед.

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Ордер на арешт Володимира Путіна

Ордер на арешт Володимира Путіна - ордери на арешт двох громадян Російської Федерації: чинного президента Володимира Путіна та російської уповноваженої при Президентові Російської Федерації з прав дитини Марії Львової-Бєлової, підозрюваних у незаконному примусовому переміщенні українських дітей з окупованих територій України до Росії, видані 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі.

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