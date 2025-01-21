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Трамп може розвалити РФ і закінчити правління Путіна: ЗМІ назвали дату

Юрій Берендій
21 січня 2025, 20:49
714
Трамп змінив свою позицію щодо диктатора Путіна після того, як дізнався про катастрофічну ситуацію, в якій перебуває економіка РФ, зазначає ЗМІ.
Трамп може розвалити РФ і закінчити правління Путіна: ЗМІ назвали дату
Трамп може покласти край правлінню Путіна / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Про що йдеться у матеріалі The Times:

  • Економіка Росії розвалюється
  • Жорсткі санкції з боку Трампа можуть знищити економіку РФ вже до Великодня
  • Повернення Трампа до Білого дому може покласти край правлінню Путіна

Трамп здатний чинити ефективний тиск на російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна, щоб змусити його швидко завершити російсько-українську війну, якщо відмовиться від слабкого та непослідовного економічного підходу, який використовує адміністрація Байдена. Таку думку висловили Джеффрі Зонненфельд - професор практики лідерства ім. Лестера Крауна та президент Єльського інституту лідерства для вищого керівництва та Стівен Тіан, який є науковим директором Єльського інституту лідерства вищого керівництва у статті для Time.

Аналітики зазначають, що Трамп має рацію у своїх заявах. У той час як Росія зазнає значних втрат на полі бою, наближаючись до позначки у 700 тисяч жертв, вона змушена покладатися на північнокорейські війська та іранські безпілотники. При цьому Володимир Путін не зміг реалізувати свій військовий порядок денний, а російська економіка, спрямована на підтримку війни, значно ослабла у всіх галузях. Замість реінвестицій у промислову базу Путін фактично зруйнував економічну потужність країни, централізувавши контроль над більшістю приватних підприємств. За словами аналітиків, Путін підтримує економіку Росії, фактично "спалюючи меблі з вітальні".

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"Росія у справжній біді, її економіка розвалюється, а Путін руйнує Росію. І що ще важливіше, повернення Трампа може зіштовхнути російську економіку з обриву, а повернення Трампа може завдати смертельного удару по путінському режиму, що хитається", - йдеться у матеріалі.

Крім того, автори наголошують, що Трамп заявив про успіхи своїх санкцій, які обмежили можливості Ірану фінансувати проксі-терористичні угруповання, такі як ХАМАС, Хезболла і хусити. Він також звинуватив адміністрацію Байдена у слабкому впровадженні санкцій.

Експерти роблять висновок, що якщо санкції будуть правильно застосовані, російська економіка може опинитися на межі спаду вже до Великодня.

"Те, що повернення Трампа може покласти край правлінню Путіна, здавалося неймовірним ще кілька тижнів тому. Багато прихильників України відкрито побоювалися, що Трамп може нав'язати Україні погану мирну угоду, яка буде рівнозначна капітуляції, на тлі часто декларованого Трампом наміру "закінчити" війну в перший же день свого перебування на посаді". Але, так само як Трамп продемонстрував готовність еволюціонувати в питаннях бізнесу після того, як він дізнався факти, схоже, Трамп так само змінив свою позицію щодо Путіна після того, як він дізнався, наскільки слабкою насправді є російська економіка", - вказують Джеффрі Зонненфельд та Стівен Тіан.

Трамп може розвалити РФ і закінчити правління Путіна: ЗМІ назвали дату
Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Аналітики дійшли висновку, що російська економіка перебуває на межі краху, оскільки Путін руйнує її продуктивний потенціал заради фінансування військових потреб. Якщо припиняться надходження від продажу нафти, які були основним джерелом несподіваних доходів останні три роки, режим Путіна майже напевно впаде. Резерви Росії на "чорний день" уже вичерпано, колись значні валютні запаси виснажені, а російські облігації не викликають інтересу у міжнародних інвесторів.

Рубль продовжує стрімко знецінюватися, навіть Китай уникає його підтримки. Центральний банк Росії вичерпав свої ресурси, а Путін не має можливості скоротити витрати, не урізавши фінансування власної дорогої військової кампанії.

"Росія не може компенсувати втрату експорту нафти, оскільки вона вже втратила 90% свого колишнього експорту природного газу завдяки тому, що Європа нарешті відмовилася від залежності від російського трубопровідного газу. Крім експорту енергоносіїв, країна мало що дає світовій економіці", - вказують вони.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Головні передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Зазначається, що Доходи від продажу нафти є потужним важелем тиску на російську економіку, і Трамп зрозумів силу цього важеля так, як цього не зробила адміністрація Байдена. Перспективи російських продажів нафти тепер зовсім інші, і повний економічний крах Росії виглядає набагато більш імовірним.

"З обіцянками Трампа знизити ціни на нафту і збільшити внутрішній видобуток нафти в США на 3 мільйони барелів на день, світ більше не потребуватиме російського видобутку нафти в тій же мірі, і Путін відчує біль, оскільки він буде продавати нафту за цінами, нижчими за беззбитковість", - йдеться у матеріалі.

Згідно з даними Saudi Aramco, беззбиткова вартість видобутку російської нафти сягає значних 44 доларів за барель, що є найвищим показником серед великих виробників нафти. Цей рівень удвічі перевищує витрати таких країн, як Саудівська Аравія, ОАЕ чи Іран, що зумовлено складністю доступу до основних російських родовищ у глибокій Арктиці.

З огляду на високу собівартість видобутку в 44 долари за барель і додаткові витрати на транспортування, які оцінюються в межах 20–30 доларів за барель, Росія ризикує втрачати прибуток, якщо ціна на нафту опуститься нижче нинішнього рівня. Навіть якщо природне зниження цін на нафту не завдасть серйозного удару, запровадження нових санкцій або експортних обмежень, на яких наполягає кандидат на посаду міністра фінансів США Скотт Бессент, може суттєво обмежити доходи від експорту російської нафти. У такій ситуації Путін буде змушений шукати шляхів пом’якшення санкцій, оскільки його економіка опиниться на межі краху.

"Історія нагадує нам, що цей план економічного тиску на Росію вже успішно спрацьовував раніше. Холодна війна закінчилася значною мірою через несподіваний вибух російської економіки, якого багато експертів не очікували, але який став вразливим місцем, яке зрозумів Рональд Рейган, лідер, який керувався більше інтуїцією, ніж ретельним аналізом проблем. Тепер у Трампа є можливість проколоти путінську пропагандистську кулю і задушити російську економіку до повного краху, якщо він вирішить це зробити", - резюмують Джеффрі Зонненфельд та Стівен Тіан.

Політика Трампа щодо війни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Путін заявив про готовність до переговорів зі США щодо війни в Україні, висунувши ультимативну умову – повну капітуляцію України. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 20 січня.

Президент США Дональд Трамп попередив, що Росія зіткнеться з "серйозними проблемами", якщо Путін відмовиться укласти мирну угоду. За його словами, український президент Володимир Зеленський налаштований на досягнення домовленостей.

Володимир Зеленський підтвердив добрі стосунки з Дональдом Трампом і зазначив, що американський лідер прагне завершити війну до кінця року. Він наголосив на важливості того, щоб Трамп отримував об'єктивну інформацію про реальний стан справ в Україні.

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Що таке The Times?

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

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