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Дощ і мокрий сніг накриють Україну: у яких областях будуть найсильніші опади

Альона Вороніна
21 січня 2025, 14:09
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Погода в Україні у середу буде переважно прохолодною, подекуди очікуються морози.
Погода, зима, снег
Погода в Україні - дощ і мокрий сніг накриють Україну/ УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні 22 січня
  • Де в Україні будуть дощ і мокрий сніг

Погода в Україні у середу, 22 січня, буде хмарною, у другій половині дня та ввечері очікуються дощ та мокрий сніг.

Вітер буде південно-східний, рвучкий. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

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Вона зазначила, що температура повітря вночі триматиметься на рівні близько нуля градусів, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +2, +3 градуси.

"В Україні загалом температура повітря становитиме завтра +1…+4 градуси, на півдні +3…+7 градусів, у східній частині від 1 морозу до 2 градусів тепла", – розповіла Діденко.

Опади у вигляді дощу та мокрого снігу пройдуть місцями на заході, півночі, у центрі та на півдні. У східних областях опадів не очікується.

"Вітер південно-східний, рвучкий, на сході пориви до 15-20 метрів за секунду", – зазначила синоптикиня.

Також вона повідомила, що з 24-го січня температура повітря в Україні підвищиться на кілька градусів.

Погода в Украине 22 января
Погода в Україні 22 січня/ meteoprog
Погода в Украине 22 января
Погода в Україні 22 січня/ Facebook Діденко
Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні різко вдарить +9 градусів – стало відомо, у яких областях буде найтепліше. Вночі у вівторок температура повітря подекуди ще опускатиметься до -4 градусів, а вдень будуть плюсові температури повітря.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Також раніше Главред повідомляв, що аномальна теплота накриває Україну – стало відомо, до яких градусів підвищиться температура. Погода в Одесі та Миколаєві буде однією з найтепліших. Синоптики повідомляють, що опадів там не буде.

Нагадаємо, врізав майже 6-бальний шторм – Україну атакувала нова магнітна буря. Магнітна буря увірвалася в країну відразу після того, як попередній шторм пішов на спад.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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