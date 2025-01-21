Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Після інавгурації Трамп зробив важливу заяву про війну в Україні: що сказав

Анна Ярославська
21 січня 2025, 06:52
557
Президент США заявив про плани зустрітися з російським диктатором Путіним після того, як відповідні переговори будуть налагоджені.
Трамп, Венс
Трамп розповів про плани зустрічі з Путіним / Фото: x.com/WhiteHouse

Ключові тези:

  • Війна з Україною та Росією не повинна була починатися
  • У Трампа готують переговори з Путіним
  • Російсько-українська війна має закінчитися "якомога швидше"

Президент США Дональд Трамп після своєї інавгурації 20 січня заявив у розмові з журналістами в Овальному кабінеті про наміри домогтися завершення російсько-української війни. За словами глави Білого дому, війна між Росією та Україною має завершитися "якомога швидше".

Трамп також заявив про плани зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним після того, як відповідні переговори будуть налагоджені. За його словами, процес уже триває, пише CNN.

відео дня

"Ми постараємося зробити це якомога швидше. Ви знаєте, війна з Україною та Росією не повинна була починатися", - сказав Трамп.

Згадуючи свої заяви як кандидата на президентських виборах про те, що він може покласти край війні в Україні впродовж 24 годин після вступу на посаду, Трамп зазначив, що в нього ще є півдня, щоб досягти мети.

Після інавгурації Трамп зробив важливу заяву про війну в Україні: що сказав
Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Мирний план Трампа - останні новини

Як повідомляв Главред, під час мітингу у Вашингтоні напередодні інавгурації обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв припинити війну Росії проти України та доручив після інавгурації організувати дзвінок господареві Кремля Володимиру Путіну. Мета дзвінка - обговорити особисту зустріч із Путіним у найближчі місяці, щоб спробувати припинити війну в Україні.

За даними ЗМІ, мирний план Дональда Трампа для України може містити два основні пункти: один стосуватиметься членства України в НАТО, другий - заморожування бойових дій.

Майбутній радник із національної безпеки новообраного президента США Майк Волтц заявив, що на шляху до припинення війни в Україні є три ключові питання. Перше - хто має бути за столом переговорів, друге - як привести їх за стіл переговорів, третє - якими мають бути рамки угоди.

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

"Трамп хоче завершити війну якомога швидше після вступу на посаду, і його не особливо хвилює, на яких умовах це буде досягнуто. Він просто хоче покінчити з цим", - сказав він.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори з Росією Інавгурація Трампа 2025
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Після інавгурації Трамп зробив важливу заяву про війну в Україні: що сказав

Після інавгурації Трамп зробив важливу заяву про війну в Україні: що сказав

06:52Світ
Палає будинок і авіазавод: Смоленськ під масованою атакою дронів

Палає будинок і авіазавод: Смоленськ під масованою атакою дронів

02:45Війна
Мова не тільки про Донбас: РФ наступає у трьох областях - DeepState

Мова не тільки про Донбас: РФ наступає у трьох областях - DeepState

02:11Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на сьогодні 21 січня: Терезам - гарна новина, Скорпіонам - сюрприз

Гороскоп на сьогодні 21 січня: Терезам - гарна новина, Скорпіонам - сюрприз

Карта Deep State онлайн за 20 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

ТЕС знищено повністю: РФ вдарила по об'єкту енергетики, триває розбір завалів

ТЕС знищено повністю: РФ вдарила по об'єкту енергетики, триває розбір завалів

Почнеться важкий період у житті: що не можна робити 21 січня - прикмети

Почнеться важкий період у житті: що не можна робити 21 січня - прикмети

Тест на IQ: тільки найзоркіші знайдуть змію серед безлічі черепах за 5 секунд

Тест на IQ: тільки найзоркіші знайдуть змію серед безлічі черепах за 5 секунд

Останні новини

07:39

"Його поїзд пішов": у РФ збунтувалися проти Меладзе і виганяють його з країни

07:12

Де заховані 4 пари черевиків: лише геній знайде їх за 10 секунд

06:52

Після інавгурації Трамп зробив важливу заяву про війну в Україні: що сказав

06:10

Втрати окупантів стають шаленимиПогляд

05:55

Гороскоп на завтра 22 січня: Водоліям - великі гроші, Ракам - кар'єрний успіх

Базовий сценарій Трампа щодо війни в Україні передбачає програш Путіна – ЗагороднійБазовий сценарій Трампа щодо війни в Україні передбачає програш Путіна – Загородній
05:31

Не допоможе Patriot і SAMP-T: названо єдиний спосіб впоратися з "Орешником"

04:57

Не так багато, як усі думають: скільки калорій у банані

04:35

"ПорЯдковий" чи "порядкОвий" номер – як правильно: не усі зможуть дати відповідь

04:00

Для чого потрібні червоні відсічки на спідометрі: загадка для багатьох водіїв

Реклама
03:31

Як очистити душ від вапняного нальоту за допомогою пакета: хитрий трюк

03:07

Не лише через стрес: чому в людини трясуться руки - названо головні причиниВідео

02:45

Палає будинок і авіазавод: Смоленськ під масованою атакою дронівВідео

02:34

Яскрава весняна головоломка: потрібно знайти нарциси за 10 секунд

02:11

Мова не тільки про Донбас: РФ наступає у трьох областях - DeepState

02:00

Носіям ракет стало боляче: ракето-дрони ЗСУ "підрізали крила" авіації РФ

01:38

Врізав майже 6-бальний шторм: Україну атакувала нова магнітна буря

01:30

На своїй хвилі: сенатор-демократ прийшов на інавгурацію Трампа в худі та шортахВідео

01:01

Ілон Маск показав "нацистський" жест, вітаючи Трампа з інавгурацією

00:25

Камалія розповіла, як приховує розлучення від дітей: "Вони, звісно, знають"

20 січня, понеділок
23:17

У десятку увірвався новий кандидат: список лідерів Євробачення-2025

Реклама
23:08

"Зрада" від Трампа: чому на інавгурації не згадали Україну – ексглава МЗС

22:55

"Статус не скасує верховенства права": Зеленський заговорив про винних в окупаціїВідео

22:49

Не вчаться на помилках: дрони вдруге вдарили по об'єкту у Воронезькій області

22:31

Друге пришестя Трампа: хто наймолодший та найстарший з президентів США

22:25

"Не закінчиться завтра". Макрон дав тривожний прогноз щодо війни в Україні

22:18

Потап змінив псевдонім та посміявся над Україною

22:03

Спостерігає та рятує від біди: як зрозуміти, що янгол-охоронець поруч

22:01

Інавгурація Трампа та нові вимоги Путіна: головні новини України (дайджест)

21:46

Звільнення від служби чоловіків 50+: юрист розставив всі крапки над "і"

21:22

Почнеться важкий період у житті: що не можна робити 21 січня - прикмети

21:19

Як зрозуміти, що собака мерзне: тварина починає поводитись дуже дивно

21:17

Балістика вдарить на сотні кілометрів: прогноз розвитку ракетної програми ЗСУ

20:37

Яка риса характеру допомагає заробляти більше: цікаве відкриття

20:35

"Будуть цікаві події": Трамп готує неприємні сюрпризи для Путіна - Загородній

20:26

Геть з п'єдесталу: Фіцо "продув" опозиції в соцопитуваннях - що відомо

20:14

Загроза "катастрофи для України": у РФ "стоїть писк" після перемоги Трампа – думкаВідео

20:00

"Можливіть для досягнення миру": Зеленський привітав Трампа з інавгурацією

19:52

Інавгурація Трампа: перші заяви нового президента США

19:32

Аномальна теплота накриває Україну: до яких градусів підвищиться температура

19:24

Ховає обличчя: у якому вбранні Меланія Трамп з'явилася на інавгурацію чоловікаФото

Реклама
19:21

Смачно та швидко: цікаві рецепти сніданків на будь-який смак

19:17

Українська система ППО: майор ЗСУ розповів про нову розробку

19:10

Яка тварина захована серед бананів: лише найуважніший вгадає за 19 секунд

19:10

Чи було президентство Байдена провальним?Погляд

18:44

Оголошення надзвичайного стану: Трамп хоче піти на нестандартний крок

18:38

Байден помилував низку чиновників, Трамп назвав це "ганьбою"

18:27

Удар по авіазаводу в Казані: РФ не може виробляти нові Ту-160 і Ту-22М3 - ЗМІ

18:21

"Фіцо бреше": лідер опозиції Словаччини розкрив деталі зустрічі із Зеленським

18:13

Для чого потрібні ковпаки на колесах: більшість водіїв не здогадується

18:10

Знищено цілі батальйони РФ: ЗСУ нестандартно діють на Курщині - генерал

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти