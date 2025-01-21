Після інавгурації Трамп зробив важливу заяву про війну в Україні: що сказав

Президент США заявив про плани зустрітися з російським диктатором Путіним після того, як відповідні переговори будуть налагоджені.

https://glavred.net/world/posle-inauguracii-tramp-sdelal-vazhnoe-zayavlenie-o-voyne-v-ukraine-chto-skazal-10632503.html Посилання скопійоване

Трамп розповів про плани зустрічі з Путіним / Фото: x.com/WhiteHouse

Ключові тези:

Війна з Україною та Росією не повинна була починатися

У Трампа готують переговори з Путіним

Російсько-українська війна має закінчитися "якомога швидше"

Президент США Дональд Трамп після своєї інавгурації 20 січня заявив у розмові з журналістами в Овальному кабінеті про наміри домогтися завершення російсько-української війни. За словами глави Білого дому, війна між Росією та Україною має завершитися "якомога швидше".

Трамп також заявив про плани зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним після того, як відповідні переговори будуть налагоджені. За його словами, процес уже триває, пише CNN.

відео дня

"Ми постараємося зробити це якомога швидше. Ви знаєте, війна з Україною та Росією не повинна була починатися", - сказав Трамп.

Згадуючи свої заяви як кандидата на президентських виборах про те, що він може покласти край війні в Україні впродовж 24 годин після вступу на посаду, Трамп зазначив, що в нього ще є півдня, щоб досягти мети.

Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Мирний план Трампа - останні новини

Як повідомляв Главред, під час мітингу у Вашингтоні напередодні інавгурації обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв припинити війну Росії проти України та доручив після інавгурації організувати дзвінок господареві Кремля Володимиру Путіну. Мета дзвінка - обговорити особисту зустріч із Путіним у найближчі місяці, щоб спробувати припинити війну в Україні.

За даними ЗМІ, мирний план Дональда Трампа для України може містити два основні пункти: один стосуватиметься членства України в НАТО, другий - заморожування бойових дій.

Майбутній радник із національної безпеки новообраного президента США Майк Волтц заявив, що на шляху до припинення війни в Україні є три ключові питання. Перше - хто має бути за столом переговорів, друге - як привести їх за стіл переговорів, третє - якими мають бути рамки угоди.

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

"Трамп хоче завершити війну якомога швидше після вступу на посаду, і його не особливо хвилює, на яких умовах це буде досягнуто. Він просто хоче покінчити з цим", - сказав він.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред