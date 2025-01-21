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В Україну повертається сніг та дощ: у яких регіонах будуть опади

Ангеліна Підвисоцька
21 січня 2025, 19:37
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Погода у Києві буде однією з найхолодніших 22 січня. Синоптики прогнозують навіть незначний мороз.
погода
Прогноз погоди в Україні 22 січня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 22 січня
  • Де температура повітря підвищиться до +8 градусів
  • Де оголосили ІІІ рівень небезпечності

Погода в Україні 21 січня буде теплою та сухою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На території Закарпатської області через відлигу оголосили 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти снігові лавини.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні 22 січня очікується дощ та мокрий сніг. Вітер буде рвучкий. Температура повітря підвищиться до +7 градусів, а на сході очікується -1...-2 градуси. Пориви вітру можуть досягати 15-20 м/с. З 24 січня температура повітря ще підвищиться на кілька градусів.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 22 января
Прогноз погоди в Україні 22 січня / фото: ventusky

Погода 22 січня

В Україні 22 січня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощ зі снігом в Україні, крім сходу та південного сходу. У західних областях буде туман. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі на сході країни 0-5° морозу, вдень у південній частині 3-8° тепла)", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +7

За даними meteoprog, 22 січня в Україні буде досить теплою. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+7 градусів. Найнижча температура буде в Луганській області. Там температура повітря опуститься до -2...+1 градуса.

погода 22 января
Прогноз погоди в Україні 22 січня / фото: meteoprog

Погода 22 січня у Києві

У Києві 22 січня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ зі снігом. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу; у Києві протягом доби 0-2° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Сильний туман з видимістю 200-500 м може призвести до ускладнення руху транспорту.

погода 22 января
Прогноз погоди в Україні 22 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, в Україні потепліє до +11 градусів – на Україну насуваються зміни погоди. У частині регіонів наступного тижня суттєво потепліє, у деяких областях очікуються мокрий сніг і дощ.

найближчими днями буде переважно спокійною та без істотних опадів, але після вихідних відбудеться незначне підвищення температури.

Як писав Главред з посиланням на синоптика Ігоря Кібальчича, Україна найближчими днями перебуватиме під впливом великого і малорухомого антициклону, а також його виступу із західної Європи.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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