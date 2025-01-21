Загроза втрати чотирьох областей: Горбенко попередив про цілі РФ і назвав терміни

Руслан Горбенко заявив, що на Донецькій області ворог не зупиниться, а буде готувати нові атаки.

https://glavred.net/ukraine/zagroza-vtrati-chotiroh-oblastey-gorbenko-poperediv-pro-cili-rf-i-nazvav-termini-10632692.html Посилання скопійоване

РФ готує нові наступи на фронті / колаж: Главред, фото: Стратком ЗСУ, скріншот: відео

Ключові тези Горбенка:

У ворога є ціль захопити нові українські області

Наприкінці 2027 року Україна може втратити Донецьку область

Народний депутат Руслан Горбенко повідомив, що наприкінці 2027 року Україна може втратити Донеччину, якщо допомога партнерів залишиться на такому ж рівні.

Він наголосив, що Росія має на меті захопити території, які диктатор Володимир Путін сам прописав у конституцію РФ. Тож якщо темпи просування ворога не зміняться - під загрозою опиняться не лише Донеччина, а й Дніпропетровщина, Запоріжжя та Херсонщина, додав Горбенко в ефірі "День.LIVE".

відео дня

"У ворога є ціль - захопити ці області, що прописані в нього в конституції. Він готується не лише на 2025 рік, але й на 2026, 2027-й. Готується... Адже, якщо, як вони кажуть, взяти ситуацію на землі, то, якщо вони будуть так просуватися, а партнери будуть ось так допомагати нам, то думаю, наприкінці 2027 року, на жаль, ми можемо втратити і Донецьку область", - сказав Руслан Горбенко.

На Донецькій області ворог може не зупиниться, вважає нардеп.

"Ще раз читаємо конституцію РФ... Там і Запоріжжя, і Херсонщина... Я думаю, що апетити будуть лише зростати. Тому потрібно, щоб партнери зрозуміли, що цього нелюдя дійсно треба зупиняти", - додав Руслан Горбенко.

Наступ РФ - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що боєць ЗСУ із позивним "Мучний" повідомив, що почалися бої за важливий населений пункт на кордоні трьох областей. Російські окупаційні війська активізували наступальні дії поблизу Великої Новосілки Донецької області - ситуація важка.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що армія РФ просувається в Курській області до позицій ЗСУ. Геолокаційні кадри за 18 січня показують, що військові РФ нещодавно просунулися на захід від Малої Локні. Цей населений пункт розташований неподалік міста Суджа.

У ЗСУ попередили про просування РФ, адже росіяни "вчепилися" в правий берег Осколу. Олесь Маляревич повідомив, що росіяни втрачають велику кількість живої сили, вчепилися в правий берег і намагаються за нього втриматися. Піхотою рухаються до Дворічної.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред