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"Ця війна має закінчитися": новий держсекретар США зробив важливу заяву

Руслана Заклінська
21 січня 2025, 19:42
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США працюватимуть над завершенням війни в Україні, оскільки це - пріоритет, заявив Марко Рубіо.
'Ця війна має закінчитися': новий держсекретар США зробив важливу заяву
США працюватимуть над завершенням війни в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, скріншот з відео

Ключові тези Марко Рубіо:

  • Війна, розпочата Путіним, завдала значної шкоди Україні, Росії та стабільності Європи
  • Завершення війни потребує серйозних дипломатичних зусиль
  • Ані Росія, ані Україна не зможе досягти максималістських цілей, потрібні компроміси

Війна, яку розпочав російський диктатор Володимир Путін, завдала величезної шкоди Україні, РФ та Європі. Закінчення війни є необхідним і потребує серйозних дипломатичних зусиль. Про це заявив новий державний секретар США Марко Рубіо в ефірі телеканалу ABC.

"Це складний, трагічний конфлікт, розпочатий Володимиром Путіним, який завдав величезної шкоди Україні, Росії, а також і стабільності Європи. Тому єдиний спосіб вирішити це - ми маємо повернутися до прагматизму, але ми також маємо повернутися до серйозності. І це важка робота дипломатії", - наголосив він у програмі Good Morning America.

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Рубіо підкреслив, що американська підтримка України залишається незмінною, але США повинні "включитись", оскільки "цей конфлікт має закінчитися". Держсекретар зазначив, що завершення війни є пріоритетом для адміністрації Трампа.

"Я вважаю, що всі мають бути щасливі, що в нас є президент, який хоче сприяти миру. Це означає, що ми хочемо, щоб війна в Україні закінчилася. Очевидно, це передбачатиме складну і жорстку дипломатію. Вона має бути енергійною", - наголосив Марко Рубіо.

За його словами, ні Росія, ні Україна "не можуть досягти максималістських цілей", сторони мають бути готові до компромісів. Рубіо заявив, що пошук рішення для завершення війни буде складним процесом, але це необхідно зробити.

"Це пріоритет. І ми будемо над цим працювати. І це не буде узгоджуватися на пресконференціях або в інтерв'ю, а так, як обговорюються всі такі угоди. В умовах, в яких ми використовуємо наші важелі, наш вплив, нашу національну міць, щоб не тільки покласти край конфлікту, а й забезпечити довгострокову стабільність для Європи і за її межами. Я не думаю, що хтось хоче побачити, як конфлікт закінчується, а потім знову спалахує через два або три роки", - пояснив Рубіо.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Трамп і завершення війни в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Росія втратила понад мільйон військових у війні з Україною, а Україна — 700 тисяч. Він зазначив, що війна, яка мала тривати тиждень, затягнулася на три роки, що ставить Путіна в погане світло.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього хороші відносини з Дональдом Трампом, який прагне завершити війну в Україні до кінця року. Однак Зеленський підкреслив, що важливо доносити правильну інформацію до Трампа, оскільки навколо нього є багато різних голосів, зокрема проросійських.

Крім цього, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що команда президента США Дональда Трампа може провести переговори з українською делегацією на початку лютого під час "Українського тижня" у Вашингтоні.

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Хто такий Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання.

У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.

"Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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війна в Україні Марко Рубіо війна Росії та України мирні переговори з Росією
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