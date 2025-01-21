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Армія РФ контролює важливу трасу під Покровськом: Снєгирьов розкрив прорив росіян

Юлія Закрепа
21 січня 2025, 15:52
356
Основне завдання окупантів на фронті є створення загрози оперативного оточення та витіснення підрозділів ЗСУ.
Армія РФ контролює важливу трасу під Покровськом: Снєгирьов розкрив прорив росіян
Яка ситуація у Донецькій області / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: deepstatemap

Ключові тези Снєгирьова:

  • Щоденні втрати армії РФ складають від 300 до 500 осіб
  • На Покровському напрямку вийшли на контроль над важливими трасами

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов повідомив, що протягом останнього місяця армія РФ просунулася на 1,5 км на Покровському напрямку. Під час свого наступу росіяни втратили щонайменше від 10 до 15 тисяч осіб.

Він також повідомив про те, що український фронт нібито посипався, не відповідають дійсності.

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"Щодо Покровського напрямку, поширюється інформація, що до Дніпропетровської області залишилось лише 5 км. Однак слід зазначити, що місяць тому ця відстань становила 6,5 км. Тобто за місяць росіяни змогли просунутись не більше ніж на 1,5 км", - наголосив Снєгирьов в ефірі телеканалу "Еспресо"

На Покровському напрямку щоденні втрати окупаційних військ складають від 300 до 500 осіб. За місяць просування на півтора кілометра окупанти втратили щонайменше від 10 до 15 тисяч осіб.

Армія РФ контролює важливу трасу під Покровськом: Снєгирьов розкрив прорив росіян
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Причому, за весь період боїв на цій ділянці фронту, за даними українського ГУР, втрати окупантів склали 150 тисяч осіб.

"Таку кількість військових росіяни втратили тільки на одному напрямку. Втрати бронетехніки становлять 1800 одиниць, але є певне просування. Окупанти наразі вийшли на безпосередній контроль над трасами Покровськ - Костянтинівка та Покровськ - Межова. Основне завдання окупантів - створення загрози оперативного оточення та витіснення підрозділів ЗСУ з зайнятих позицій. Тобто вони намагаються уникнути безпосередніх бойових дій у міській забудові", - наголосив Снєгирьов.

Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що війська РФ намагаються обійти Покровськ. Роман Костенко повідомив, що наразі немає загрози оточення міста. Не можна виключати, що ворог спробує зайти до Покровська і почати вибивати з нього Сили оборони України, але тоді на росіян чекає повторення подій Бахмута.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський спрогнозував, чи зможуть ЗСУ втримати Покровськ. Зараз противник докладає всіх зусиль, щоб захопити місто у найшвидший термін. Також окупанти зосереджують на даному напрямку свої найкращі підрозділи та частини.

У ЗСУ розкрили нову тактику РФ на фронті. Російські окупанти на Торецькому напрямку застосовують тактику "верблюдів-камікадзе", яку перейняли у "вагнерівців". Також росіяни використовують поранених солдатів для виконання завдань на фронті.

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