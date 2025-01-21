Новий держсекретар США Рубіо назвав умову завершення війни РФ і України

Припинення вогню - головний пріоритет для нової адміністрації США. При цьому Марко Рубіо не став прогнозувати часові рамки, коли війна може закінчитися.

https://glavred.net/world/novyy-gossekretar-ssha-rubio-nazval-uslovie-zavershenie-voyny-rf-i-ukrainy-10632509.html Посилання скопійоване

Рубіо заявив, що війна Росії та України має бути закінчена / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ОП, сайт Кремля

Головні тези:

Припинення війни можливе лише за умови компромісів з боку РФ і України

Припинення вогню - головний пріоритет

Переговори мають вестися через дипломатію

Досягнення миру в Україні є пріоритетом для адміністрації президента США Дональда Трампа. Однак цей процес буде складним і потребуватиме значних поступок з боку Києва та Москви. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо одразу після затвердження на посаді.

Як пише CNN, Рубіо не став прогнозувати часові рамки, коли війна РФ проти України може закінчитися.

відео дня

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Це цілком зрозуміло. Ви бачили, про що говорив президент, він хоче бути президентом, який просуває мир і припиняє конфлікти, і це також буде складно. Це складні речі. Я не хочу і не можу визначити часові рамки, окрім того, що кожного разу, коли ви намагаєтеся покласти край конфлікту між двома сторонами, жодна з яких не може досягти своїх максимальних цілей, кожна сторона повинна буде чимось поступитися", - сказав Рубіо.

Рубіо також не став говорити про те, на які поступки повинна буде піти Україна.

Загалом, за його словами, ключ до успіху лежить у дипломатії.

"Ми не будемо забігати вперед, говорячи про деталі. Переговори такого рівня мають вестися через дипломатію, а не на публічних форумах. І очевидно, що остаточні рішення щодо того, на що погоджуватися, ухвалюватимуть самі країни-учасниці - як українці, так і росіяни", - зазначив держсекретар США.

Рубіо додав, що припинення вогню - головний пріоритет для Трампа. І робота в цьому напрямку розпочнеться "негайно".

"Уже зараз створюється основа для переговорів, але це буде складний процес", - сказав він.

Рубіо також підкреслив, що РФ є агресором, але війна має бути завершена.

"Росія - агресор у цьому конфлікті, але ця війна має закінчитися. Зрештою, саме це і є складністю зовнішньої політики", - сказав він.

Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред

Мирний план Трампа - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп після своєї інавгурації 20 січня заявив про наміри домогтися завершення російсько-української війни. За словами глави Білого дому, війна між Росією та Україною повинна завершитися "якомога швидше".

"Ми постараємося зробити це якомога швидше. Ви знаєте, війна з Україною і Росією не повинна була починатися", - сказав Трамп.

Глава Білого дому також заявив про плани зустрітися з Путіним після того, як відповідні переговори будуть налагоджені. За його словами, процес уже триває.

За даними ЗМІ, мирний план Дональда Трампа для України може містити два основні пункти: один стосуватиметься членства України в НАТО, другий - заморожування бойових дій.

Тим часом Bloomberg пише, що новообраний президент США Дональд Трамп, імовірно, не зможе дати поштовх до мирних переговорів між Росією та Україною, принаймні на умовах, які сьогодні готовий розглянути Кремль. Як стверджує оглядач Марк Чемпіон, "це була б не мирна угода, якої хочуть українці, а капітуляція".

Інші новини:

Хто такий Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред