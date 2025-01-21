Коли будуть переговори делегації України з командою Трампа: нардеп назвав терміни

Коротко:
- Арахамія сказав, коли будуть переговори делегації України з представниками Трампа
- Такі переговори можуть бути на початку лютого під час "Українського тижня" у Вашингтоні
Команда президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа може зустрітися для переговорів з українською делегацією на початку лютого в той період, коли у Вашингтоні розпочнеться "Український тиждень".
Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телемарафону. Він зазначив, що в цей період часу відбуватимуться основні переговори з новою командою Трампа.
"На початку лютого буде "Український тиждень" у Вашингтоні. Я думаю, що там, насправді, відбуватимуться основні процеси, основні переговори з новою командою Трампа, тому чекаємо", – сказав Арахамія.
Нагадаємо, з 3 по 8 лютого 2025 року у Вашингтоні відбудеться щорічний Ukrainian Week – тиждень, який присвячений зміцненню співпраці між Україною і США. Під час заходу будуть відбуватися зустрічі, круглі столи і форуми, на яких представники обох країн обговорюватимуть важливі питання партнерства.
Які заяви робив Трамп після інавгурації – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, після інавгурації Трамп зробив важливу заяву про війну в Україні. Президент США заявив про плани зустрітися з російським диктатором Путіним після того, як відповідні переговори будуть налагоджені.
Також раніше повідомлялося, що Трамп розкрив кількість загиблих бійців ЗСУ на війні – Зеленський готовий до угоди. Дональд Трамп повідомив, що президент України сказав йому, що хоче укласти мирну угоду.
Нагадаємо, стало відомо, чи припиниться допомога Україні від США – в РНБО зробили заяву після указу Трампа. Керівник ЦПД Ради нацбезпеки та оборони пояснив, чи зачепить Україну указ Трампа про припинення допомоги від США іншим країнам на три місяці.
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