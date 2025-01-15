Сильні штурми не стихають: ворог знищив позиції ЗСУ на Покровському напрямку

Що відбувається на Покровському напрямку:
- Окупанти зруйнували позиції українських воїнів
- Бої тривають в Лисівці, Шевченко та Нововасилівці
Під час штурму на Покровському напрямку окупанти зруйнували деякі позиції Сил оборони. Деталями поділилися в оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) "Хортиця" на своїй сторінці Telegram-каналі.
Попри ворожі наміри, захисники України вживають заходів для недопущення погіршення тактичного положення.
На Покровському напрямку агресори з Росії проводили наступальні дії в районах Єлизаветівки, Променя, Петропавлівки, Зеленого, Звірового, Котлиного, Новоолександрівки, Успенівки, Надіївки, Курахового, Дачного та Ясенового. Зокрема бої тривали в Лисівці, Шевченко та Нововасилівці.
"Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - додає ОСУВ.
Ситуація на Покровському напрямку - що відомо
Раніше Оперативно-стратегічне угрупування військ "Хортиця" вже повідомляло, що позиції ЗСУ зруйновано на трьох напрямках. Противник хоче прорвати оборону ЗСУ в районах низки населених пунктів.
Як повідомляв Главред, 70 тисяч агресорів просуваються в напрямку Покровська, бажаючи захопити місто. Журналісти Forbes пояснили, який капкан приготували ЗСУ ворогу.
Своєю чергою військовий експерт Роман Світан підтвердив, що на Покровському напрямку росіяни у напівоточенні. За його словами, російські окупанти самі залізли в пастку.
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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?
Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.
Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.
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