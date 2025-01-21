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"Затролив" Фіцо та попередив Європу про загрозу: Зеленський виступив в Давосі

Даяна Швець
21 січня 2025, 16:33
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Зараз, за словами Зеленського, у США ніхто не хвилюється про те, чи залишиться Європа їхнім союзником.
Зеленский в Давосе
Зеленський виступив в Давосі / Колаж: Главред, фото: скрін, ОП

Головне з заяв Зеленського:

  • Європа не може дозволити собі слабкість
  • Країнам Європи слід зміцнити оборонну співпрацю
  • Необхідно не вибирати шлях Словаччини, а звільнитися від російської енергозалежності

Президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, куди прибув сьогодні для участі в заході. У своєму зверненні, яке транслював Офіс президента, Зеленський акцентував увагу на майбутньому Європи.

Європа для США відходить на другий план

Президент зазначив, що майбутнє залежить не тільки від ідей, але й від людей, які живуть у світі, що постійно змінюється. Він згадав про нового президента США Дональда Трампа та можливі зміни, які може принести його політика.

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Зеленський наголосив, що Сполучені Штати є ключовим союзником Європи, однак висловив стурбованість, чи залишиться це незмінним. Водночас, за його словами, у США ніхто не хвилюється про те, чи залишиться Європа їхнім союзником.

"Вашингтон не вірить, що Європа може принести їм щось, що є справді значущим. Я пам'ятаю минулорічний безпековий саміт у Сінгапурі – Shangrila Dialog. Представники США відкрито сказали: їхнім головним безпековим пріоритетом є Тихо-Океанський регіон. Другим є Близький Схід та регіон Затоки. І лише на третьому місці Європа. І це було за попередньої адміністрації", – сказав Зеленський.

Європа не є настільки озброєною, як мало б бути

Президент наголосив, що Європа не має права на другорядність у світових процесах. Зеленський також звернув увагу на проблему озброєння: Росія виробляє значно більше боєприпасів, ніж уся Європа разом.

"Росія може виставити близько 1,3-1,5 млн солдат. Ми маємо близько 800 000. Друга після нас – Франція – понад 200 000 військ. потім Німеччина, Італія та Сполучене Королівство. Всі інші мають менше", – сказав Зеленський, підкресливши, що тому потрібно всім об'єднатися.

'Затролив' Фіцо та попередив Європу про загрозу: Зеленський виступив в Давосі
Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Зеленський закликав європейців до інвестицій в український оборонний сектор, зокрема у виробництво систем ППО, дронів і артилерії, щоб атаки Росії не досягали цілей.

"Європа потребує власної версії Залізного купола. Ми не можемо сподіватися на волю кількох столиць у тому, що стосується безпеки", – вважає він.

Росія перетворюється на КНДР

Окрім цього, за словами Зеленського, скоро Росію від КНДР відрізнити буде складно.

"Росія перетворюється на версію Північної Кореї – країни, де людське життя нічого не означає, але вони мають ядерну зброю та пекуче бажання зробити життя своїх сусідів жалюгідними",– сказав Зеленський.

Зеленський вколов Словаччину за любов до РФ

Говорячи про безпеку Європи, президент Володимир Зеленський підкреслив важливість забезпечення енергетичної незалежності кожної країни континенту. За його словами, жодна європейська держава не повинна залежати від одного постачальника енергоресурсів, особливо якщо йдеться про Росію.

У цьому контексті Зеленський згадав заяву президента США Дональда Трампа, який планує розширити експорт енергоносіїв.

"Не можна продовжувати купувати газ у Москви і водночас очікувати гарантій безпеки, допомоги та підтримки від американців. Це просто неправильно. Наприклад, прем'єр-міністр Словаччини не шукає доступу до американського газу, але не втрачає надії користуватися безпековою парасолькою США", – зазначив Зеленський.

Коментуючи необхідність енергетичної незалежності Європи від Росії, Зеленський наголосив на важливості активного розвитку технологій, зокрема у сфері штучного інтелекту.

"Уже алгоритми TikTok сильніші, ніж деякі уряди", – сказав він.

До слова, сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії. Там він планує провести двосторонні переговори із лідерами країн із різних частин світу.

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Формула миру Зеленського

Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом.

Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.

Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

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