Чи буде Зеленський на саміті G20 у США: Трамп зробив нову заяву

Трамп висловив готовність запросити українського лідера Володимира Зеленського на саміт G20, який відбудеться в американському Маямі.

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Трамп відповів, чи запросить Зеленського на саміт G20 / Колаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Коротко:

Трамп готовий запросити Зеленського на саміт G20 у Маямі

Журналісти запитали про запрошення після аналогічного кроку щодо Путіна

Президент США заявив, що не бачить жодних проблем із запрошенням Зеленського

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запросити президента України Володимира Зеленського на саміт G20, який відбудеться в американському Маямі.

За його словами, жодних перешкод для такого запрошення немає. Про це повідомляє Rapid Response 47 у соцмережі Х.

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Під час спілкування з журналістами Трампа запитали, чи планує він запросити Зеленського на саміт, зважаючи на те, що США вже запросили російського диктатора Володимира Путіна.

"Так, я б із задоволенням. Без проблем", – відповів американський президент.

G20 / Інфографіка: Главред

Саміт G20 - останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запросив російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20, який відбудеться у грудні в Маямі. У Кремлі позитивно відреагували на запрошення, але рішення поки не ухвалили.Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ.

Главред писав, що державний секретар США Марко Рубіо підтвердив запрошення після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим 23 вересня на полях Генеральної асамблеї ООН. За його словами, Вашингтон сподівається, що Путін скористається запрошенням і приїде на саміт, який запланований на 14-15 грудня у Маямі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський має намір під час зустрічі глав МЗС країн G20 в Атланті передати керівнику російської дипломатії Сергію Лаврову послання про необхідність завершити війну проти України.

Чи готова Росія погодитися на завершення війни

Дипломат Володимир Огризко говорив, що російське керівництво поки що не виявляє реальної готовності до завершення війни проти України навіть на умовах компромісу.

На його думку, така позиція зумовлена не лише прагненням Москви досягти певних успіхів на фронті або отримати переваги під час переговорів.

"Мир, навіть поганий, з Росією укладено не буде. Адже укладення будь-якого миру – це кінець Путіна та його режиму. Він це чудово розуміє, а тому відкидає будь-які спроби укласти хоча б угоду про перемир’я (про мирну угоду взагалі не може бути й мови, це нереалістично). Адже тоді Путіну доведеться відповідати на тисячі незручних запитань: що відбувається в Росії, з чого росіяни починали і до чого дійшли, як жити далі, хто винен і що робити", - наголосив він.

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Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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