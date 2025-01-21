Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

На заводах палають пожежі: ЗСУ уразили важливі об'єкти в РФ - Генштаб

Маріна Фурман
21 січня 2025, 11:38
1410
Сили оборони атакували нафтобазу та авіаційний завод окупантів.
удар по РФ
Безпілотники атакували цілі в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Telegram

Основне:

  • ЗСУ вдруге за тиждень вдарили по нафтобазі окупантів у Воронезькій області
  • Українські бійці також атакували авіазавод у Смоленській області

У ніч проти 21 січня Сили оборони України атакували низку важливих об'єктів окупантів на території Росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Так, вдруге за тиждень безпілотники Сил спеціальних операцій ЗСУ вдарили по нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області. В результаті удару палають резервуари з пально-мастильними матеріалами, якими окупанти забезпечують російські війська.

відео дня

Окрім того, ЗСУ уразили інфраструктуру АО "Смоленський авіаційний завод" у Смоленській області РФ, де модернізуються та виробляються і бойові літаки.

Також триває ураження пунктів управління російських окупаційних військ. Зокрема, було завдано удару по командному пункту 29-ї загальновійськової армії РФ, який знаходиться у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині. У повідомленні йдеться, що внаслідок удару є інформація про вибухи та задимлення на Донеччині.

"Цілеспрямована та систематична бойова робота, з метою посилення ефекту від санкційного тиску, по важливих об’єктах російських загарбників триватиме до припинення збройної агресії рф проти нашої країни. Нищимо ворога, його техніку та військову інфраструктуру", - наголосили у Генштабі ЗСУ.

Удари по території РФ - останні новини

Як писав Главред, російський Смоленськ під масованою атакою дронів, почалася пожежа в багатоповерховому будинку та на заводі. Губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив, що російська ППО намагається відбити атаку безпілотників. Відомо, що один із дронів упав на дах житлового будинку, інші уразили цінний обʼєкт в РФ.

Пізніше голова ЦПД Андрій Коваленко уточнив, авіаційний завод у Смоленську бере участь у виробництві та модернізації літаків військового призначення, зокрема штурмовиків Су-25.

Нагадаємо, нафтобаза "Ліскінська" у Воронезькій області Росії палала три дні поспіль після атаки українських захисників. Інцидент стався 16 січня і спровокував масштабну пожежу. За інформацією Генштабу ЗСУ, в ніч на 16 січня Сили спеціальних операцій спільно з іншими підрозділами завдали удару по нафтобазі за допомогою щонайменше трьох ударних дронів.

Читайте також:

Що таке Генштаб ЗСУ?

Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Смоленська Генштаб ЗСУ Удари вглиб РФ
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Трамп заявив про кількість загиблих бійців ЗСУ на війні: Зеленський готовий до угоди

Трамп заявив про кількість загиблих бійців ЗСУ на війні: Зеленський готовий до угоди

13:56Україна
Зеленський прибув до Швейцарії: яка мета візиту

Зеленський прибув до Швейцарії: яка мета візиту

13:43Україна
Долар по 43, нові правила бронювання і ліміти на перекази: що зміниться для українців з 1 лютого

Долар по 43, нові правила бронювання і ліміти на перекази: що зміниться для українців з 1 лютого

12:00Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Почнеться важкий період у житті: що не можна робити 21 січня - прикмети

Почнеться важкий період у житті: що не можна робити 21 січня - прикмети

Карта Deep State онлайн за 21 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Не допоможе Patriot і SAMP-T: названо єдиний спосіб впоратися з "Орешником"

Не допоможе Patriot і SAMP-T: названо єдиний спосіб впоратися з "Орешником"

ТЕС знищено повністю: РФ вдарила по об'єкту енергетики, триває розбір завалів

ТЕС знищено повністю: РФ вдарила по об'єкту енергетики, триває розбір завалів

Врізав майже 6-бальний шторм: Україну атакувала нова магнітна буря

Врізав майже 6-бальний шторм: Україну атакувала нова магнітна буря

Останні новини

13:56

Трамп заявив про кількість загиблих бійців ЗСУ на війні: Зеленський готовий до угоди

13:56

Випробування вагітністю: прем’єра третього сезону комедії "Ромео і Джульєтта з Черкас" вже скоро на ТЕТ

13:43

Зеленський прибув до Швейцарії: яка мета візиту

13:08

Чи зростуть ціни на продукти у лютому: прогноз експерта

13:07

"Тіло відмовляється працювати": Tayanna скаржиться на ускладнення після хвороби

Базовий сценарій Трампа щодо війни в Україні передбачає програш Путіна – ЗагороднійБазовий сценарій Трампа щодо війни в Україні передбачає програш Путіна – Загородній
13:00

Дивовижні пальчики з учорашнього картопляного пюре - бомбічний рецептВідео

12:57

"Російські човни - всюди": Трамп сказав, навіщо хоче купити Гренландію

12:54

ОККО і "Повернись живим" передали десантникам зброю і техніку на 500 млн грн. Вона уже нищить ворога

12:47

Курс долара в лютому 2025: на скільки подорожчає валюта в Україні

Реклама
12:28

"Коханка" Потапа публічно стала на його бік - подробиці

12:00

Долар по 43, нові правила бронювання і ліміти на перекази: що зміниться для українців з 1 лютого

11:55

Володимир Кличко хоче повернутися на ринг, щоб битися за титул - промоутер

11:50

Трамп відновив указ про смертну кару: чим це загрожує для США

11:48

На столі у Трампа з'явилася червона кнопка: для чого вона потрібна президенту США

11:38

На заводах палають пожежі: ЗСУ уразили важливі об'єкти в РФ - Генштаб

11:17

Орбан привітав Трампа та натякнув на окупацію столиці однієї з країн Європи

11:12

Китайський гороскоп на завтра 22 січня: Бикам - жертви, Свиням - втрата грошей

10:55

За час війни розбагатів на $1 млн: затримано головного психіатра ЗСУ

10:28

На Харківщині РФ намагається прорватись вперед: військові розкрили ситуацію

10:24

"Вони не померли": мовчун Ніколаєв розповів про почуття до зрадниці Корольової

Реклама
10:20

Трамп поставив на паузу допомогу іншим країнам на три місяці

10:19

Україну атакували понад 130 дронів: скільки збили та які наслідкиФото

10:11

Усе розтане за 30 хвилин: як легко очистити духовку і скло від жиру

09:41

Українка Олександра Ніколаєнко засвітилася на інавгурації Трампа - який вигляд має

09:36

Хоче капітуляції України: Путін заявив, що готовий до переговорів зі США - ISW

09:34

РФ готується найшвидше захопити місто: на фронті критична ситуація

09:25

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 січня (оновлюється)

09:12

Безпілотники атакували Смоленський авіазавод: чим він важливий для РФ

09:00

Карта Deep State онлайн за 21 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:45

"Будуть великі проблеми": Трамп застеріг Путіна через відмову від угоди щодо УкраїниВідео

08:17

Катерина Тишкевич звернулася до чоловіка і зробила публічне зізнання - причина

08:16

Ворог атакував Дніпро та ще дві громади: голова ОВА розповів про наслідки

08:00

Чи здатен Трамп нав’язати Україні капітуляціюПогляд

07:52

Новий держсекретар США Рубіо назвав умову завершення війни РФ і України

07:39

"Його поїзд пішов": у РФ збунтувалися проти Меладзе і виганяють його з країни

07:12

Де заховані 4 пари черевиків: лише геній знайде їх за 10 секунд

06:52

Після інавгурації Трамп зробив важливу заяву про війну в Україні: що сказав

06:10

Втрати окупантів стають шаленимиПогляд

05:55

Гороскоп на завтра 22 січня: Водоліям - великі гроші, Ракам - кар'єрний успіх

05:31

Не допоможе Patriot і SAMP-T: названо єдиний спосіб впоратися з "Орешником"

Реклама
04:57

Не так багато, як усі думають: скільки калорій у банані

04:35

"ПорЯдковий" чи "порядкОвий" номер – як правильно: не усі зможуть дати відповідь

04:00

Для чого потрібні червоні відсічки на спідометрі: загадка для багатьох водіїв

03:31

Як очистити душ від вапняного нальоту за допомогою пакета: хитрий трюк

03:07

Не лише через стрес: чому в людини трясуться руки - названо головні причиниВідео

02:45

Палає будинок і авіазавод: Смоленськ під масованою атакою дронівВідео

02:34

Яскрава весняна головоломка: потрібно знайти нарциси за 10 секунд

02:11

Мова не тільки про Донбас: РФ наступає у трьох областях - DeepState

02:00

Носіям ракет стало боляче: ракето-дрони ЗСУ "підрізали крила" авіації РФ

01:38

Врізав майже 6-бальний шторм: Україну атакувала нова магнітна буря

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти