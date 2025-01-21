На заводах палають пожежі: ЗСУ уразили важливі об'єкти в РФ - Генштаб

Сили оборони атакували нафтобазу та авіаційний завод окупантів.

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Безпілотники атакували цілі в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Telegram

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ЗСУ вдруге за тиждень вдарили по нафтобазі окупантів у Воронезькій області

Українські бійці також атакували авіазавод у Смоленській області

У ніч проти 21 січня Сили оборони України атакували низку важливих об'єктів окупантів на території Росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Так, вдруге за тиждень безпілотники Сил спеціальних операцій ЗСУ вдарили по нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області. В результаті удару палають резервуари з пально-мастильними матеріалами, якими окупанти забезпечують російські війська.

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Окрім того, ЗСУ уразили інфраструктуру АО "Смоленський авіаційний завод" у Смоленській області РФ, де модернізуються та виробляються і бойові літаки.

Також триває ураження пунктів управління російських окупаційних військ. Зокрема, було завдано удару по командному пункту 29-ї загальновійськової армії РФ, який знаходиться у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині. У повідомленні йдеться, що внаслідок удару є інформація про вибухи та задимлення на Донеччині.

"Цілеспрямована та систематична бойова робота, з метою посилення ефекту від санкційного тиску, по важливих об’єктах російських загарбників триватиме до припинення збройної агресії рф проти нашої країни. Нищимо ворога, його техніку та військову інфраструктуру", - наголосили у Генштабі ЗСУ.

Удари по території РФ - останні новини

Як писав Главред, російський Смоленськ під масованою атакою дронів, почалася пожежа в багатоповерховому будинку та на заводі. Губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив, що російська ППО намагається відбити атаку безпілотників. Відомо, що один із дронів упав на дах житлового будинку, інші уразили цінний обʼєкт в РФ.

Пізніше голова ЦПД Андрій Коваленко уточнив, авіаційний завод у Смоленську бере участь у виробництві та модернізації літаків військового призначення, зокрема штурмовиків Су-25.

Нагадаємо, нафтобаза "Ліскінська" у Воронезькій області Росії палала три дні поспіль після атаки українських захисників. Інцидент стався 16 січня і спровокував масштабну пожежу. За інформацією Генштабу ЗСУ, в ніч на 16 січня Сили спеціальних операцій спільно з іншими підрозділами завдали удару по нафтобазі за допомогою щонайменше трьох ударних дронів.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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