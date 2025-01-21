Трамп поставив на паузу допомогу іншим країнам на три місяці

Наразі незрозуміло, які обсяги допомоги будуть зупинені указом президента, адже фінансування багатьох програм уже було затверджено Конгресом.

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Дональд Трамп підписав низку указів після інавгурації / Колаж: Главред, фото: x.com/WhiteHouse, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

Трамп призупинив виділення США фінансової допомоги іншим країнам

Програми іноземної допомоги буде переглянуто

Після перевірки фінансування може бути відновлено раніше, ніж через 90 днів

Президент США Дональд Трамп підписав указ про припинення на три місяці будь-якої нової допомоги Сполучених Штатів у сфері розвитку іноземних держав. Також глава Білого дому доручив переглянути програми іноземної допомоги, щоб переконатися, що вони відповідають його зовнішній політиці "Америка насамперед".

Як пише The Hill, наказ про припинення фінансування послідував за указом, що наказує Державному департаменту проводити зовнішню політику "Америка насамперед", хоча подробиці цієї політики не визначені.

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Трамп доручив главам департаментів і агентств, які відповідають за програми США з надання допомоги з метою розвитку іноземних держав, негайно призупинити нові зобов'язання і виплати коштів неурядовим організаціям, міжнародним організаціям або підрядникам.

Президент закликає переглянути ці програми на предмет "програмної ефективності" й визначити, чи відповідають вони зовнішній політиці США. Управління з управління та бюджету "забезпечить дотримання цієї паузи".

Указ Трампа передбачає право державного секретаря скасувати правила для "певних програм". Він також дозволяє відновити фінансування раніше, ніж через 90 днів, якщо буде проведено перевірку та державний секретар або призначена ним особа після консультації з директором Адміністративно-бюджетного управління ухвалять рішення про продовження програми в тій самій або зміненій формі.

Водночас у Конгресі висловлюються критичні зауваження щодо того, як розподіляється іноземна допомога.

Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Які укази підписав Дональд Трамп

Як повідомляв Главред, 20 січня відбулася церемонія інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа. За кілька годин новий глава Білого дому приступив до підписання перших указів на посаді.

Трамп запровадив надзвичайний стан в енергетиці США. Укази в цій сфері "розв'язують руки" вітчизняному видобутку викопного палива. Вони спрямовані на збільшення видобутку нафти, газу та відновлення енергетичних проєктів, які були зупинені попередньою адміністрацією.

США знову вийде з Паризької кліматичної угоди, яка покликана скоротити викиди вуглекислого газу для боротьби зі зміною клімату.

Буде переглянуто обмеження на викиди парникових газів для автомобілів, скасовано "мандати" на електромобілі.

Крім того, Трамп оголосив нелегальну імміграцію на американо-мексиканському кордоні надзвичайною ситуацією. Йдеться про посилення контролю на кордоні з Мексикою, відновлення будівництва стіни та надання військовим повноважень для забезпечення порядку на кордоні.

Офіцери імміграційної служби отримають більше свободи для арешту мігрантів без кримінального минулого. Для уповільнення міграції буде запроваджено більш жорсткі правила отримання дозволів на роботу, грін-карт, віз.

Буде скасовано право на громадянство за правом народження для народжених у Штатах дітей, чиї батьки не мають легального імміграційного статусу.

Буде призупинено програму переселення біженців у США щонайменше на чотири місяці.

Трамп також підписав указ про оголошення надзвичайного стану на південному кордоні США (з Мексикою), що призведе до розгортання додаткових ресурсів Пентагону та розгортання збройних сил для завершення будівництва прикордонної стіни, серед інших заходів. Він зосереджений тільки на безпеці південного кордону.

Також на сайті Білого дому оприлюднили підписаний Трампом документ із заявою, що Штати "мають намір вийти зі Всесвітньої організації охорони здоров'я".

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що після вступу на посаду планує швидко помилувати людей, засуджених за участь у штурмі Капітолія США 6 січня 2021 року. Команда президента склала список осіб, яких мають помилувати відповідним указом.

Крім того Трамп підписав указ, спрямований на призупинення виконання федеральної заборони проти TikTok на 75 днів. Упродовж цього терміну компанії, що використовують додаток, не нестимуть за це відповідальності.

Президент підписав указ про створення "Департаменту урядової ефективності" на чолі з його радником і донором Ілоном Маском. Очікувалося, що указ створить офіс DOGE в Білому домі, хоча спочатку Трамп заявляв, що група існуватиме поза урядом.

Заяви Трампа про війну в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп після своєї інавгурації 20 січня заявив про наміри домогтися завершення російсько-української війни. За словами глави Білого дому, війна між Росією та Україною повинна завершитися "якомога швидше".

"Ми постараємося зробити це якомога швидше. Ви знаєте, війна з Україною і Росією не повинна була починатися", - сказав Трамп.

Глава Білого дому також заявив про плани зустрітися з Путіним після того, як відповідні переговори будуть налагоджені. За його словами, процес уже триває.

Також Трамп заявив, що Росія зіткнеться з "великими проблемами", якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться укласти угоду про припинення війни в Україні.

За словами Трампа, український лідер Володимир Зеленський "хоче укласти угоду".

"Не знаю, чи хоче цього Путін. Він повинен укласти угоду. Я думаю, він руйнує Росію, не укладаючи угоду. Я думаю, що у Росії будуть великі проблеми", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті Білого дому.

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"Мирний план" Дональда Трампа Раніше два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні. "Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану. Під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово обіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову". Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

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