В Часовому Яру росіяни ховаються в трубах каналу: в ЗСУ назвали причину

Ключові тези Запорожця:
- Окупанти наступають на напрямках Часового Яру та Торецька
- Війська РФ використовують труби каналу Сіверський Донець-Донбас, щоб прорвати оборону міста
- ЗСУ фіксують переміщення ворога в укриттях і знищують за допомогою дронів
Російські війська продовжують інтенсивні наступальні дії на напрямках Часового Яру та Торецька. Окупанти використовують труби каналу Сіверський Донець-Донбас для накопичення сил та спроб прорвати оборону міста. Про це повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець в ефірі телемарафону.
"Щодо ситуації в Часовому Яру, то ворог активно використовує труби каналу Сіверський Донець для переховування в ньому під час негоди. Зараз на Донеччині ми часто спостерігаємо зранку туман, і ворог активно використовує цей період часу для того, щоб накопичуватись у цих трубах, а потім за можливості переміщуватись углиб міста зранку або вночі", - зазначив він.відео дня
За його словами, українські оператори дронів регулярно фіксують переміщення ворога в укриттях. ЗСУ застосовують всі можливі засоби для знищення окупаційних військ у місцях їх скупчення.
Запорожець також розповів, що ситуація в районах Часового Яру та Торецька залишається однією з найскладніших по всій лінії фронту. Протягом останньої доби зафіксовано 608 обстрілів у районі Торецька і 430 обстрілів поблизу Часового Яру.
"Ворог зараз штурмує малими групами під прикриттям мінометів та FPV-дронів. Фіксуємо, що противник переміщується з протипіхотними мінами ТМ-62 і застосовує їх для мінування будівель та логістичних шляхів", - додав речник.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на фронті точаться важкі бої. Проте ворогу не вдається досягти стратегічної мети на жодній з ділянок фронту.
Також генерал армії України Микола Маломуж заявив, що для російського диктатора Володимира Путіна Покровськ набув стратегічного значення. Він хоче використати захоплення міста як аргумент у майбутніх переговорах, демонструючи нібито успіхи "спецоперації".
Як повідомляв Главред, російські війська намагаються просуватися в Торецьку Донецької області, що є важливим транспортним вузлом. Його втрата створить загрозу для Костянтинівки, Слов’янська та інших населених пунктів, наголосив розповів офіцер 12-ої бригади Азов.
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Що таке ОТУ "Луганськ"?
Оперативно-тактичне угруповання "Луганськ" (скорочено - ОТУ "Луганськ") - угруповання українського війська та район його дій в рамках війни на Сході України, пише Вікіпедія.
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