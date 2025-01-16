В Часовому Яру росіяни ховаються в трубах каналу: в ЗСУ назвали причину

Окупанти застосовують тактику, яка включає артилерійські обстріли, штурмові дії малими групами та мінування, розповів Дмитро Запорожець.

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Росіяни використовують канал Сіверський Донець - Донбас, щоб прорвати оборону Часового Яру / Колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада, скріншот deepstatemap.live

Ключові тези Запорожця:

Окупанти наступають на напрямках Часового Яру та Торецька

Війська РФ використовують труби каналу Сіверський Донець-Донбас, щоб прорвати оборону міста

ЗСУ фіксують переміщення ворога в укриттях і знищують за допомогою дронів

Російські війська продовжують інтенсивні наступальні дії на напрямках Часового Яру та Торецька. Окупанти використовують труби каналу Сіверський Донець-Донбас для накопичення сил та спроб прорвати оборону міста. Про це повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець в ефірі телемарафону.

"Щодо ситуації в Часовому Яру, то ворог активно використовує труби каналу Сіверський Донець для переховування в ньому під час негоди. Зараз на Донеччині ми часто спостерігаємо зранку туман, і ворог активно використовує цей період часу для того, щоб накопичуватись у цих трубах, а потім за можливості переміщуватись углиб міста зранку або вночі", - зазначив він. відео дня

За його словами, українські оператори дронів регулярно фіксують переміщення ворога в укриттях. ЗСУ застосовують всі можливі засоби для знищення окупаційних військ у місцях їх скупчення.

Запорожець також розповів, що ситуація в районах Часового Яру та Торецька залишається однією з найскладніших по всій лінії фронту. Протягом останньої доби зафіксовано 608 обстрілів у районі Торецька і 430 обстрілів поблизу Часового Яру.

"Ворог зараз штурмує малими групами під прикриттям мінометів та FPV-дронів. Фіксуємо, що противник переміщується з протипіхотними мінами ТМ-62 і застосовує їх для мінування будівель та логістичних шляхів", - додав речник.

Часів Яр / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на фронті точаться важкі бої. Проте ворогу не вдається досягти стратегічної мети на жодній з ділянок фронту.

Також генерал армії України Микола Маломуж заявив, що для російського диктатора Володимира Путіна Покровськ набув стратегічного значення. Він хоче використати захоплення міста як аргумент у майбутніх переговорах, демонструючи нібито успіхи "спецоперації".

Як повідомляв Главред, російські війська намагаються просуватися в Торецьку Донецької області, що є важливим транспортним вузлом. Його втрата створить загрозу для Костянтинівки, Слов’янська та інших населених пунктів, наголосив розповів офіцер 12-ої бригади Азов.

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