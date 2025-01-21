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Україну атакували понад 130 дронів: скільки збили та які наслідки

Маріна Фурман
21 січня 2025, 10:19
253
Внаслідок атаки ворожих дронів у кількох регіонах було зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.
Україну атакували понад 130 дронів: скільки збили та які наслідки
Окупанти запустили по Україні дрони / Колаж: Главред, фото: Військова частина 3017 Національної гвардії України, ua.depositphotos.com

Основне:

  • РФ атакувала Україну ударними дронами
  • Українські захисники збили 72 повітряні цілі
  • Через атаку ворожих дронів у кількох регіонах країни були зафіксовані пошкодження

У ніч на 21 січня російські окупанти атакували Україну 131 ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами. Сили ППО збили 72 дрони, ще 59 БпЛА не досягли цілей. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Крім того, ворог застосував 4 балістичні ракети "Іскандер-М" із Воронезької області.

відео дня

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Безпілотники збивали у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Рівненській областях.

Внаслідок атаки ворожих дронів у Полтавській, Черкаській та Київській областях пошкоджена ЛЕП та цивільна інфраструктура.

Україну атакували понад 130 дронів: скільки збили та які наслідки
Shahed / Інфографіка: Главред

Полтавська область

У Кременчуцькій громаді Полтавщини внаслідок падіння ворожого безпілотника на приватний будинок виникла пожежа. Також уламками дрона пошкоджено 6 житлових будинків, 3 господарчі споруди, 3 гаражі, 8 автомобілів. Про це повідомили у Полтавській ОВА.

Окрім того, зазнала пошкоджень лінію електропередачі. Без світла залишаються 87 споживачів. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Черкаська область

Як зазначив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, в області повітряні тривоги лунали з ночі. Попередньо в межах області знищили 7 ворожих БПЛА.

На Звенигородщині уламками "шахеда" пошкоджено вікна чотирьох житлових будинків, закладу освіти, магазину та нежитлової будівлі, а також лінію електропередачі. На місці працює аварійна бригада обленерго.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Київська область

На Київщині також працювала ППО по ворожих дронах, збиті цілі. Про це повідомив ТВО голови Київської ОДА Микола Калашник.

Він написав, що постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

"Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено приватний будинок та автомобіль. В будинку вибиті вікна та пошкоджено дах. Також пошкоджено обладнання вуличної електромережі. Тривають ремонтні роботи. Оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків нічної атаки", йдеться в повідомленні.

  • Наслідки нічної атаки на Київщину
    Наслідки нічної атаки на Київщину Фото: Національна поліція
  • Наслідки нічної атаки на Київщину
    Наслідки нічної атаки на Київщину Фото: Національна поліція
  • Наслідки нічної атаки на Київщину
    Наслідки нічної атаки на Київщину Фото: Національна поліція
  • Наслідки нічної атаки на Київщину
    Наслідки нічної атаки на Київщину Фото: Національна поліція

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, вранці 21 січня, російські окупанти атакували Дніпропетровщину, вибухи пролунали у Дніпрі, а також на Синельниківщині та Нікопольщині. За словами голови ОВА, у Дніпрі через атаку армії РФ частково зруйноване складське приміщення, яке не експлуатувалося. На Синельниківщині через ворожу атаку постраждав чоловік.

Днем раніше російська окупаційна армія атакувала Україну дронами з п'яти напрямків. Загалом ворог застосував 141 ударний БпЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів. Українським захисникам вдалося збити 93 ударні БПЛА типу "Shahed". Ще 47 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачено (без негативних наслідків), два з них - полетіли до РФ.

У пʼятницю, 17 січня, РФ завдала удару по Кривому Рогу – 4 людей загинули, 3 важкопоранених. Внаслідок атаки пошкоджені звичайні житлові будинки, навчальний заклад, інша цивільна інфраструктура.

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Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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