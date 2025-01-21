РФ готується найшвидше захопити місто: на фронті критична ситуація

Силам оборони доводиться застосовувати всі види зброї, щоб сповільнити його наступ.

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Що відбувається у Торецьку / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

Ключові тези Чинчика:

Велика чисельність окупантів створює значну перевагу на фронті

РФ готується захопити Торецьк в найкоротші терміни

Начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик повідомив про те, що ворог намагається просуватися, щоб отримати можливість рухатися в напрямку Костянтинівки та Часового Яру.

"Ситуація залишається напруженою: ворог не полишає надії та спроб захопити місто в найкоротші терміни. Для цього він докладає всіх зусиль, використовуючи різні види озброєння та намагаючись зламати наш дух і прорвати оборону безпосередньо на території Торецька", - зауважив Чинчик в ефірі телеканалу "Еспресо". відео дня

За словами начальника Торецької міської військової адміністрації, у самому місті тривають вуличні бої. Військовослужбовці ЗСУ героїчно боронять кожен будинок і кожен клаптик землі, не здаючись без бою. На жаль, велика чисельність ворога створює значну перевагу. Силам оборони доводиться застосовувати всі види зброї, щоб сповільнити його наступ.

Що відомо про місто Торецьк / Інфографіка: Главред

"Противник намагається просуватися вперед, щоб отримати можливість рухатися у напрямку Костянтинівки та Часового Яра, створюючи тиск на військовослужбовців Збройних Сил України. Окупанти прагнуть якнайшвидше повністю взяти контроль над містом і територією Торецької громади", - наголосив Чинчик.

Начальник Торецької МВА також повідомив про те, що на території громади залишаються близько 250 людей, із них 61 - безпосередньо в місті. Це цивільні, які не виявили бажання евакуюватися. На жаль, люди зараз є заручниками обставин і проживають у нелюдських умовах, оскільки місто повністю зруйноване.

Яка ситуація в Торецьку / скріншот: deepstatemap

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ попередили про зміну ситуації на ключовому напрямку. Військові також повідомляють, що ворогу вдалося під час штурмових дій за вогневого впливу зруйнувати деякі позиції українських військових. Тепер ЗСУ намагаються не допустити погіршення тактичного положення.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський спрогнозував, чи зможуть ЗСУ втримати Покровськ. Окупанти зосереджують на даному напрямку свої найкращі підрозділи та частини. Однак він підкреслив, що втрати ворога "в рази" перевищують втрати української армії на Покровському напрямку.

Військовий з позивним "Скромний" розповів, що відбувається в Торецьку. Він також повідомив, що російські війська здебільшого використовують для штурмів неброньовану техніку, таку як автомобілі, баггі, квадроцикли, мотоцикли і навіть самокати.

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