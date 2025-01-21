Чи втримає ЗСУ Дніпропетровщину: Тимочко попередив про можливий великий наступ РФ

Якщо Росія не зможе досягти успіху на фронті, тоді їхні аргументи під час переговорів із США будуть слабкими.

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Де готують новий наступ росіяни / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 31 окрема механізована бригада

Головні тези Тимочка:

РФ буде намагатися окупувати або прорвати оборону в Покровську

Росія може почати наступ на Дніпро

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що для росіян досягнення адміністративних кордонів Дніпропетровської області мало б символічне значення, хоча географічно це нічого не змінює.

За його словами, якщо Росія почне наступ на Дніпро і не досягне успіху, це лише продемонструє її слабкість і невміння проводити стратегічні військові операції. Для Путіна це неприємно в рамках переговорного процесу, оскільки це втрата стратегічних аргументів на користь Росії, зазначив Тимочко в ефірі Еспресо.

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"Якщо Росія не зможе досягти успіху в Донецьку, Луганську і на Курщині, їхні аргументи під час переговорів з Америкою будуть слабкими. До того ж, вихід на кордони області не означає захід в урбанізовану чи промислову зону Дніпропетровщини. Тому вони продовжать намагатися окупувати або прорвати оборону в Покровську. Частина їхніх військ була вивільнена з Курахівського напрямку, і вони починають завдавати артилерійських ударів по самому місту. Зрозумівши, що легкого входу в місто не буде, вони намагатимуться атакувати з південного заходу, а також, ймовірно, атакуватимуть в лоб, оскільки масовані артилерійські удари зазвичай передують наступу російської піхоти", - повідомив він.

Що відомо про місто Покровськ / Інфографіка: Главред

Основне завдання, поставлене перед російською армією зараз - це досягти стратегічних цілей, поставлених Путіним, з окупації Донецької і Луганської областей, а також спробувати відновити контроль над Харківськими територіями, які були в окупації.

"Їхнє завдання також включає прорив оборони Збройних Сил на будь-якому з напрямків, досягнення хоча б оперативного чи стратегічного успіху. Всі ці тактичні просування даються великими стратегічними втратами. Російське командування усвідомлює, що це впливає на стан військових, їхню готовність воювати. Путін буде далі вимагати від своїх військ просувань. Курщина також є невирішеним питанням для Путіна, оскільки для росіян є загроза, що українці можуть там провести контрнаступальні дії", - додав він.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як раніше інформував Главред, що ЗСУ загрожує оточення на фронті через прорив росіян до кордону із Дніпропетровщиною. Над Великою Новосілкою, останнім найбільшим пунктом на Времівському напрямку, нависла загроза оточення українських військових. Ситуація напружена.

ЗСУ знищили та полонили окупантів, які здійснили воєнний злочин проти українських військовополонених. Під час допиту окупанти зізналися у тому, що взяли у полон українських військових, після чого їхній командир роти по рації наказав стратити бійців ТРО.

ЗСУ знищили важливу техніку РФ у Бєлгородській області. Сили оборони України успішно уразили радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400. Зазначається, що атаковано позиції зенітного ракетного дивізіону 568 зенітного ракетного полку окупаційної армії РФ.

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