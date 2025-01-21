Ворог атакував Дніпро та ще дві громади: голова ОВА розповів про наслідки

Внаслідок російських обстрілів поранено людину.

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Російська армія атакувала Дніпро / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, facebook.com/JointForcesCommandAFU

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Росія вдарила по Дніпропетровщині

Внаслідок удару поранення отримав чоловік

У Дніпрі зруйноване складське приміщення

Вранці 21 січня, російські окупанти атакували Дніпропетровщину, вибухи пролунали у Дніпрі, а також на Синельниківщині та Нікопольщині. Ворожу атаку на регіон підтвердив голова військової адміністрації Сергій Лисак.

За його даними, у Дніпрі через атаку армії РФ частково зруйноване складське приміщення, яке не експлуатувалося.

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Відомо також про постраждалого, який отримав поранення внаслідок ворожих атак по регіону.

"На Синельниківщині через ворожу атаку постраждав чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Медики надають необхідну допомогу. В районі пошкоджені транспортне підприємство та приватні будинки. Інформацію уточнюємо", - йдеться в повідомленні голови ОВА.

Він додав, що після опівночі росіяни двічі вдарили по Нікопольщині. З важкої артилерії поцілили по Червоногригорівській та Покровській громадах.

На щастя, минулося без постраждалих. Фахівці продовжують обстеження територій – з'ясовують наслідки.

Також вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили 7 ворожих дронів над регіоном.

Згодом у пресслужбі "Укрзалізниці" повідомили, що через російські обстріли залізничної інфраструктури у Дніпропетровській області поранені двоє працівників компанії.

"Залізнична інфраструктура Дніпропетровщини під ворожою атакою. Внаслідок обстрілів зазнали поранень двоє залізничників. Одного госпіталізовано, іншому – надано медичну допомогу на місці. Також пошкоджено будівлі та рухомий склад", – йдеться в повідомленні.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Росія рано вранці в суботу, 18 січня, вдарила по Києву. Внаслідок атаки відомо про загиблих і постраждалих. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Шевченківському районі повибивало вікна і було задимлення в під’їзді житлового будинку. Пошкоджено також скляні елементи входу на станцію метро "Лукʼянівська".

Того ж дня окупанти вдарили балістикою по Запоріжжю – було відомо про руйнування та 6 постраждалих. Одна жінка у важкому стані, ще двоє жінок та троє чоловіків у стані середньої тяжкості.

У ніч на 20 січня 2025 року російська окупаційна армія атакувала Україну дронами з п'яти напрямків. Загалом ворог застосував 141 ударний БпЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів. Українським захисникам вдалося збити 93 ударні БПЛА типу "Shahed". Ще 47 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачено (без негативних наслідків), два з них - полетіли до РФ.

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