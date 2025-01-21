Надзвичайний стан в США та смертна кара: Трамп підписав свої перші укази - головне

Після інавгурації президент США Дональд Трамп одразу підписав низку указів, що відображають його прагнення здійснити радикальні зміни в політиці США.

https://glavred.net/world/chrezvychaynoe-polozhenie-v-ssha-i-smertnaya-kazn-tramp-podpisal-pervye-ukazy-glavnoe-10632671.html Посилання скопійоване

Трамп підписав перші укази і згадав Україну / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

Що сказав Трамп про Україну

Чи вплине на Україну призупинення зовнішньої допомоги

Трамп ввів надзвичайний стан в США в кількох сферах

Після інавгурації 20 січня 2025 року Дональд Трамп одразу приступив до виконання своїх обіцянок, підписавши низку важливих указів, які суттєво змінюють політичний ландшафт США. Ці рішення охоплюють широкий спектр питань — від міжнародної політики до внутрішніх змін в управлінні країною. Одними з перших дій нового президента стали укази, які стосуються як економічної, так і соціальної сфер, зокрема реформування системи надання громадянства, зміни в зовнішній політиці, а також посилення національної безпеки.

Главред зібрав основні укази та заяви Дональда Трампа після повернення до Білого дому.

відео дня

Заяви Трампа про Україну

Президент США Дональд Трамп, виступаючи в Овальному кабінеті після інавгурації 20 січня, заявив про наміри сприяти якнайшвидшому завершенню війни між Росією та Україною. За його словами, цей конфлікт має закінчитися "якомога швидше", передає CNN.

Трамп також оголосив про плани зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним після підготовки відповідних переговорів. За словами американського лідера, робота над організацією зустрічі вже триває.

"Ми постараємося зробити це якомога швидше. Ви знаєте, війна з Україною та Росією не повинна була починатися", - сказав Трамп.

Згадуючи свої передвиборчі обіцянки покласти край війні в Україні протягом 24 годин після вступу на посаду, Трамп жартівливо зазначив, що в нього ще є півдня, щоб виконати обіцяне.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Президент США наголосив, що Росія зіткнеться з "великими проблемами", якщо Путін відмовиться від укладення угоди про припинення війни. Водночас він заявив, що український президент Володимир Зеленський готовий до переговорів.

"Не знаю, чи хоче цього Путін. Він повинен укласти угоду. Я думаю, він руйнує Росію, не укладаючи угоду. Я думаю, що у Росії будуть великі проблеми", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті Білого дому.

Трамп додав, що Путін "не може бути задоволеним" перебігом війни, яка триває вже три роки. Він також пообіцяв якомога швидше зустрітися з російським лідером, щоб "з’ясувати всі деталі".

За словами Трампа, протягом повномасштабного конфлікту Росія втратила понад мільйон військових, а втрати України, за його оцінкою, становлять близько 700 тисяч.

На запитання про те, скільки ще триватиме війна, Трамп зауважив, що спочатку багато хто вважав, що вона закінчиться за тиждень, однак вона затягнулася на три роки, повідомляє Politico.

У Трампа запитали, скільки ще, на його думку, триватиме розпочата РФ війна в Україні. Очільник Білого дому заявив, що на початку більшість людей думали, що це триватиме тиждень, але затягнулося на три роки, передає Politico.

"Ми маємо цифри, що майже мільйон російських військових були вбиті. Було вбито 700 000 українських військових. Росія більша, у неї більша армія, тому й втрати більші", - висловився Трамп.

Ключові призначення

Президент США Дональд Трамп після інавгурації 20 січня підписав документи про призначення членів своєї команди на ключові урядові посади, повідомив Білий дім.

До затвердження нового міністра оборони Сенатом тимчасовим очільником Пентагону стане Роберт Салессес, який раніше обіймав посаду середньої ланки у цьому відомстві. Очікується, що цього тижня комітет Сенату з питань збройних сил розгляне кандидатуру Піта Геґсета, запропонованого Трампом на цю посаду.

Виконувачем обов’язків генерального прокурора США призначено Джеймса Макгенрі. Тимчасове керівництво Державним департаментом США перейде до дипломатки Лізи Кенни, поки Сенат не затвердить запропонованого Трампом кандидата — сенатора Марко Рубіо.

Трамп також підписав указ, що на майбутніх президентських інавгураціях прапори повинні бути підняті повністю. 20 січня, під час інавгурації, прапори у Вашингтоні не були приспущені, всупереч розпорядженню попереднього президента Джо Байдена, який оголосив траур у пам’ять про нещодавно померлого президента Джиммі Картера.

Смертна кара

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 20 січня, підписав указ про смертну кару, який зобов’язує генерального прокурора забезпечити штати достатньою кількістю препаратів для смертельних ін’єкцій з метою виконання вироків. Документ оприлюднений на сайті Білого дому.

Указ, виданий незабаром після повернення Трампа до Білого дому, зобов’язує Міністерство юстиції активно домагатися смертної кари у відповідних федеральних справах і сприяти штатам у збереженні запасів препаратів для виконання страти. Також Трамп доручив використовувати федеральну юрисдикцію для забезпечення смертної кари в справах, пов’язаних із вбивствами правоохоронців або смертними злочинами, скоєними іноземцями, які перебувають у країні нелегально. Він також наполіг на перегляді рішень Верховного суду, які обмежують можливості урядів штатів і федерального уряду у винесенні смертних вироків.

"Найсвятіший обов'язок уряду — захищати своїх громадян від огидних дій, і моя адміністрація не потерпить зусиль, спрямованих на те, щоб загальмувати і вихолостити закони, які санкціонують смертну кару проти тих, хто скоює жахливі акти насильства проти американських громадян", — йдеться в указі Трампа.

Трамп помилував учасників штурму Конгресу

Президент США Дональд Трамп у перший день свого президентства виконав передвиборчу обіцянку, помилувавши майже всіх із 1500 осіб, звинувачених у зв'язку з подіями 6 січня 2021 року, коли відбувся напад на Капітолій. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Це рішення фактично скасувало чотири роки судового переслідування, включно з понад 1100 обвинувальними вироками, у справі, яку Міністерство юстиції назвало найбільшим розслідуванням в історії США. Трамп також пом’якшив вироки деяким обвинуваченим. Зокрема, він помилував колишнього лідера Proud Boys Енріке Тарріо, засудженого до 22 років ув’язнення, та зменшив покарання засновнику Oath Keepers Стюарту Роудсу, якому раніше призначили 18 років ув’язнення.

Масове помилування, яке суперечило обіцяному "індивідуальному підходу", викликало критику навіть серед республіканців, які були проти звільнення тих, хто вчиняв напади на поліцію. Указ також доручив Міністерству юстиції закрити всі пов’язані справи, зокрема ті, де обвинувачені чекали суду або вироку. Для понад 700 засуджених це матиме обмежений вплив, оскільки більшість із них вже відбули свої покарання або не перебували за ґратами.

Призупинення зовнішньої допомоги

Президент США Дональд Трамп 20 січня підписав указ, що передбачає тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів для перевірки їхньої відповідності його політичним цілям. Про це із посиланням на Білий дім та AP пише "Європейська правда".

У документі наголошується, що індустрія іноземної допомоги часто суперечить інтересам і цінностям Америки. Там зазначено, що підтримка інших країн інколи дестабілізує світовий мир, просуваючи ідеї, які суперечать стабільності й гармонії як всередині держав, так і між ними.

Трамп підкреслив, що подальша зовнішня допомога США надаватиметься лише в повній відповідності до його зовнішньої політики.

Державний секретар Марко Рубіо під час слухань у Сенаті заявив, що кожен витрачений долар і кожна програма мають бути виправдані відповідями на три ключові питання: чи це робить Америку безпечнішою, сильнішою та процвітаючою.

Указ передбачає, що рішення щодо фінансування програм прийматиме Рубіо або призначена ним особа після консультацій з Адміністративно-бюджетним управлінням. Основними органами, які здійснюють контроль за іноземною допомогою, залишаються Державний департамент і Агентство США з міжнародного розвитку.

Чи зупинять США допомогу Україні

Підписаний президентом США Дональдом Трампом указ про призупинення міжнародної допомоги на 90 днів не стосується військової підтримки України. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Підписаний президентом США Трампом указ про призупинення міжнародної допомоги на 90 днів не стосується військової допомоги Україні. Це все про інші речі", - написав він у телеграмі.

Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, у ЗМІ та соціальних мережах активно поширюється інформація про те, що Трамп нібито "заморожує зовнішню допомогу від США".

"Коротко: нас це не стосується. Допомогу Конгресу ми вибрали (там тільки частина від президента залишається, але це не має відношення до указу). Нову допомогу не проголосував Конгрес. Все. Не розводьте зраду там, де її немає", - зауважив нардеп.

Основні передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

США вийшли з ВООЗ

Президент США Дональд Трамп у перший день свого нового президентського терміну, 20 січня, підписав указ про офіційний вихід США зі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

У тексті документа, оприлюдненому на сайті Білого дому, зазначено, що цей крок обумовлений попередньою критикою організації, зокрема за її "неналежне реагування на пандемію COVID-19" та "інші глобальні кризи в галузі охорони здоров’я". Також наголошується на неспроможності ВООЗ провести необхідні реформи та забезпечити незалежність від політичного впливу держав-членів.

В указі підкреслюється дисбаланс фінансових зобов’язань США у порівнянні з іншими країнами. Зокрема, зазначається, що Китай, з населенням у 1,4 мільярда осіб, робить внески до організації майже на 90% менші, ніж США, попри значну різницю у населенні.

У зв’язку з цим указом США припиняють усі фінансові внески до ВООЗ і більше не братимуть участі в її діяльності.

Перейменування Мексиканської затоки і не тільки

Президент США Дональд Трамп 20 січня підписав указ, що передбачає перейменування низки визначних пам’яток країни, зокрема повернення назви гори Мак-Кінлі на Алясці та офіційне перейменування Мексиканської затоки на Американську затоку. Як зазначено у Білому домі, цей крок спрямований на "вшанування американської велич". Указ опубліковано на сайті Білого дому.

"В національних інтересах пропагувати видатну спадщину нашої нації і забезпечити, щоб майбутні покоління американських громадян вшановували спадщину наших американських героїв", — йдеться в тексті указу.

Згідно з документом, опублікованим на сайті Білого дому, найвища гора США, яка з 2015 року носила назву Деналі на знак поваги до корінного населення, тепер знову називатиметься Мак-Кінлі. Указ називає рішення адміністрації Барака Обами перейменувати гору "образою спадщини президента Мак-Кінлі", який відстоював національні цінності й став жертвою нападу на ці ідеали.

Також в документі міститься розпорядження міністру внутрішніх справ працювати з корінними народами Аляски та іншими організаціями для визначення нових назв пам’яток, що відображатимуть культуру й історію регіону.

Щодо Мексиканської затоки, указ наголошує на її значущості для економіки США, вимагаючи офіційного використання назви "Американська затока" у всіх федеральних картах та документах.

Окремо вказується на необхідність реформування Ради з географічних назв США. Трамп доручив переглянути її склад і призначити нових членів, які б відповідали цінностям його адміністрації.

Відкладення заборони TikTok

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який відкладає заборону китайської соціальної мережі TikTok на 75 днів. Як пише Reuters, президент доручив департаменту юстиції не вводити санкцій проти платформи, надавши адміністрації час для аналізу ситуації та визначення подальших дій щодо TikTok.

Також уряд зобов’язаний повідомити компанії Apple, Google та Oracle, що діяльність TikTok не виявляє порушень, дозволяючи відновити завантаження застосунка через популярні магазини. Попри те, що доступ до TikTok через сайт не обмежений, встановити застосунок на смартфони наразі неможливо.

Указ про скасування терміну "гендер"

Окремим указом Трамп наказав замінити термін "гендер" на "стать" у всіх документах, виданих урядом США, визнаючи лише дві статі — чоловічу та жіночу, які не підлягають зміні. Про це йдеться в указі президента США Дональда Трампа, передає Reuters

Указ зобов’язує дотримуватися біологічної класифікації осіб як чоловіків або жінок, скасовуючи політики, які сприяли захисту прав ЛГБТК+ спільноти та підтримували рівність.

"Ми створимо суспільство, яке не розрізняє колір шкіри і базується на заслугах. З сьогоднішнього дня офіційною політикою уряду Сполучених Штатів буде те, що існують тільки дві статі: чоловіча та жіноча", - сказав він.

Ці заходи були ухвалені у День Мартина Лютера Кінга-молодшого, символічний для руху за громадянські права.

Правозахисники виступили із критикою. Президент організації Human Rights Campaign Келлі Робінсон заявила, що правозахисники готові боротися проти цих змін, які вони вважають шкідливими та дискримінаційними.

Вихід США із Паризької кліматичної угоди

Президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід Сполучених Штатів із Паризької кліматичної угоди, здійснивши це вже вдруге в історії країни. Відповідний указ був опублікований на сайті Білого дому.

Згідно з текстом указу, посол США при ООН має негайно направити офіційне письмове повідомлення про вихід країни з угоди відповідно до положень Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

"Посол Сполучених Штатів при Організації Об'єднаних Націй негайно подає офіційне письмове повідомлення про вихід Сполучених Штатів Америки з Паризької угоди відповідно до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату", — йдеться в указі.

Агентство Reuters повідомляє, що підписання указу відбулося перед прихильниками Трампа на арені Capital One у Вашингтоні.

"Я негайно виходжу з несправедливого, одностороннього шахрайства Паризької кліматичної угоди. Сполучені Штати не будуть саботувати свої власні індустрії, поки Китай безкарно забруднює довкілля", — заявив він.

Цей крок демонструє скептичне ставлення адміністрації Трампа до проблеми глобального потепління і відповідає її пріоритетам у знятті обмежень із нафтовидобувних і газових компаній для максимізації їхнього виробництва.

Обмеження отримання громадянства за правом народження

У перший день свого президентства Дональд Трамп підписав указ, що передбачає перегляд правил надання громадянства дітям, народженим на території США. Про це повідомляє CNN.

Згідно з інформаційним бюлетенем, що опинився у розпорядженні видання, указ забороняє федеральним установам видачу певних документів, які зазвичай отримують громадяни США.

Цей наказ набуде чинності протягом 30 днів і поширюватиметься на дітей, народжених після його впровадження. Він стосується випадків, коли батьки перебувають у США нелегально, або коли мати перебуває в країні тимчасово, наприклад, за візою, а батько не є громадянином США.

Указ базується на трактуванні фрази "підпадають під юрисдикцію", яка міститься в 14-й поправці до Конституції США. Прихильники суворішої імміграційної політики вважають, що діти нелегальних мігрантів не підпадають під цю юрисдикцію і, відповідно, не повинні автоматично отримувати громадянство згідно з Конституцією.

Надзвичайний стан на кордоні США

На південному кордоні США запроваджено надзвичайний стан. Президентський указ передбачає направлення збройних сил, включно з Національною гвардією, для підтримки Міністерства внутрішньої безпеки в охороні кордону, а також негайне відновлення будівництва стін та інших фізичних загороджень. Про це повідомляє "Голос Америки".

Кілька указів визначають ситуацію на кордоні з Мексикою як "вторгнення". Один із них скасовує ініціативи Джо Байдена від 2021 року, інший забороняє в'їзд іноземцям, які "беруть участь у вторгненні через південний кордон". Ще один документ доручає розміщення бар’єрів і необхідного персоналу вздовж кордону.

Особлива увага приділена ролі військових. Президент доручив Північному командуванню ЗС США бути готовим до протидії "вторгненню", включно з незаконною міграцією, торгівлею наркотиками, контрабандою, торгівлею людьми та іншими злочинами.

Надзвичайний стан у сфері енергетики

Президент також оголосив надзвичайний стан у галузі енергетики через "критичний дефіцит енергетичної інфраструктури". Указ зазначає, що необхідно усунути наслідки попередньої політики та протидіяти "зростаючим загрозам від ворожих іноземних гравців".

Серед основних заходів:

прискорення реалізації енергетичних проєктів на федеральних землях;

дозвіл на цілорічний продаж бензину E15 (15% етанолу) для запобігання дефіциту;

оцінка вразливості енергетичної інфраструктури, зокрема на Західному узбережжі, Північному Сході та Алясці.

Інший указ спрямований на зниження регуляторних бар'єрів, збільшення видобутку енергії в США та зниження її вартості. Заплановано заохочення розвідки ресурсів на федеральних землях і у водах, просування США як світового лідера з видобутку рідкоземельних мінералів і забезпечення стабільного енергопостачання.

Документ також скасовує політики, що сприяли електромобілям, і спрощує регулювання для автомобілів із бензиновими двигунами. Він стосується і товарів широкого вжитку, таких як лампи розжарювання, газові плити, посудомийні та пральні машини, дозволяючи їх виробництво та продаж.

Вам також може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред