'Будуть великі проблеми': Трамп застеріг Путіна через відмову від угоди щодо України

Президент США пообіцяв "якнайшвидше" зустрітися з господарем Кремля.

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Дональд Трамп вважає, що на Путіна чекають "великі проблеми" / Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля

Коротко:

Зеленський "хоче укласти угоду"

На Путіна чекають "великі проблеми"

Трамп хоче якнайшвидше провести переговори з господарем Кремля

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія зіткнеться з "великими проблемами", якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться укласти угоду про припинення війни в Україні.

За словами Трампа, український лідер Володимир Зеленський "хоче укласти угоду".

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"Не знаю, чи хоче цього Путін. Він повинен укласти угоду. Я думаю, він руйнує Росію, не укладаючи угоду. Я думаю, що у Росії будуть великі проблеми", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті Білого дому.

Трамп додав, що Путін "не може бути в захваті" від того, як триває війна, оскільки вона продовжується вже три роки.

Президент США пообіцяв "якнайшвидше" зустрітися з російським президентом і "все з'ясувати".

Дивіться відео - Трамп заявив, що Путін має укласти угоду:

Також Трамп прокоментував свою передвиборчу обіцянку завершити війну в Україні за добу після вступу на посаду глави держави.

"Минуло лише півдня. У мене в запасі є ще півдня. Подивимося. Ми хочемо встигнути", - сказав глава Білого дому.

Дивіться відео - Трамп зробив заяву про завершення війни за 24 години:

Дональд Трамп і війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп після своєї інавгурації 20 січня заявив про наміри домогтися завершення російсько-української війни. За словами глави Білого дому, війна між Росією і Україною повинна завершитися "якомога швидше".

"Ми постараємося зробити це якомога швидше. Ви знаєте, війна з Україною та Росією не повинна була починатися", - сказав Трамп.

Глава Білого дому також заявив про плани зустрітися з Путіним після того, як відповідні переговори будуть налагоджені. За його словами, процес уже триває.

Держсекретар США Марко Рубіо одразу після затвердження на посаді заявив, що досягнення миру в Україні є пріоритетом для адміністрації Трампа. Однак цей процес буде складним та потребуватиме значних поступок з боку Києва та Москви. При цьому Рубіо не став прогнозувати часові рамки, коли війна РФ проти України може закінчитися.

​Дональд Трамп / Інфографіка: Главред ​

20 січня російський диктатор Путін привітав Дональда Трампа зі вступом на посаду президента і заявив, що Росія нібито готова до діалогу з новою адміністрацією США щодо так званого "українського конфлікту".

"Що ж стосується самого врегулювання ситуації, то знову хочу наголосити: його метою має бути не коротке перемир'я, не якийсь перепочинок для перегрупування сил і переозброєння з метою подальшого продовження конфлікту, а довгостроковий мир на основі поваги до законних інтересів усіх людей, усіх народів, які проживають у цьому регіоні", - сказав Путін.

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