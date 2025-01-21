'Будуть великі проблеми': Трамп застеріг Путіна через відмову від угоди щодо України

Коротко:
- Зеленський "хоче укласти угоду"
- На Путіна чекають "великі проблеми"
- Трамп хоче якнайшвидше провести переговори з господарем Кремля
Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія зіткнеться з "великими проблемами", якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться укласти угоду про припинення війни в Україні.
За словами Трампа, український лідер Володимир Зеленський "хоче укласти угоду".
"Не знаю, чи хоче цього Путін. Він повинен укласти угоду. Я думаю, він руйнує Росію, не укладаючи угоду. Я думаю, що у Росії будуть великі проблеми", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті Білого дому.
Трамп додав, що Путін "не може бути в захваті" від того, як триває війна, оскільки вона продовжується вже три роки.
Президент США пообіцяв "якнайшвидше" зустрітися з російським президентом і "все з'ясувати".
Дивіться відео - Трамп заявив, що Путін має укласти угоду:
Також Трамп прокоментував свою передвиборчу обіцянку завершити війну в Україні за добу після вступу на посаду глави держави.
"Минуло лише півдня. У мене в запасі є ще півдня. Подивимося. Ми хочемо встигнути", - сказав глава Білого дому.
Дивіться відео - Трамп зробив заяву про завершення війни за 24 години:
Дональд Трамп і війна в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп після своєї інавгурації 20 січня заявив про наміри домогтися завершення російсько-української війни. За словами глави Білого дому, війна між Росією і Україною повинна завершитися "якомога швидше".
"Ми постараємося зробити це якомога швидше. Ви знаєте, війна з Україною та Росією не повинна була починатися", - сказав Трамп.
Глава Білого дому також заявив про плани зустрітися з Путіним після того, як відповідні переговори будуть налагоджені. За його словами, процес уже триває.
Держсекретар США Марко Рубіо одразу після затвердження на посаді заявив, що досягнення миру в Україні є пріоритетом для адміністрації Трампа. Однак цей процес буде складним та потребуватиме значних поступок з боку Києва та Москви. При цьому Рубіо не став прогнозувати часові рамки, коли війна РФ проти України може закінчитися.
20 січня російський диктатор Путін привітав Дональда Трампа зі вступом на посаду президента і заявив, що Росія нібито готова до діалогу з новою адміністрацією США щодо так званого "українського конфлікту".
"Що ж стосується самого врегулювання ситуації, то знову хочу наголосити: його метою має бути не коротке перемир'я, не якийсь перепочинок для перегрупування сил і переозброєння з метою подальшого продовження конфлікту, а довгостроковий мир на основі поваги до законних інтересів усіх людей, усіх народів, які проживають у цьому регіоні", - сказав Путін.
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