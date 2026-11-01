РФ атакувала Україну 433 дронами за ніч: скільки цілей збила ППО

Уламки збитих безпілотників падали на 14 локаціях, а пуски велися з п'яти російських напрямків та окупованого Донецька.

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Атака РФ на Україну 1 листопада / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

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Росія запустила по Україні 433 дрони, з них 64 реактивні

ППО збила або подавила 371 безпілотник станом на 07:30

Влучання зафіксовано на 16 локаціях, уламки - на 14

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Росія в ніч на 1 листопада атакувала Україну 433 ударними безпілотниками, 64 з яких були реактивними Shahed. Станом на 07:30 протиповітряна оборона збила або подавила 371 дрон, проте є влучання на 16 локаціях.

Про це йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ.

Крім "Шахедів", ворог застосував ударні дрони "Гербера" та імітатори типу "Пародія". Такі імітатори зазвичай використовують для перевантаження ППО, щоб відволікти засоби перехоплення від справжніх цілей.

Пуски велися з п'яти напрямків на території Росії - Орла, Курська, Шаталова, Брянська та Міллерова, а також з окупованого Донецька.

Скільки дронів не вдалося перехопити

За попередніми даними, незбитими лишилися 62 безпілотники, тобто приблизно кожен сьомий.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях", - йдеться у звіті Повітряних сил.

Реактивні "Шахеди" збивати складніше

Найнижчою ефективність ППО цієї ночі була проти реактивних модифікацій. З 64 таких дронів збити чи подавити вдалося 47, тобто близько 73%. Серед решти безпілотників частка перехоплених перевищила 87%.

Незбитими лишилися 17 реактивних Shahed - понад чверть від їхньої загальної кількості в цій атаці.

Скільки дронів на місяць виробляє Росія

Радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначав, що Росія щомісяця виробляє до 3 тисяч ударних дронів типу "Шахед" і ще близько 700 безпілотників "Герань-5", накопичуючи ресурси для атак на Україну взимку.

За його словами, паралельно з нарощуванням виробництва супротивник розробляє нові види озброєння, які планує виробляти масово.

Йдеться про нові дешеві реактивні ракети, які Москва хоче отримати у великій кількості.

"Вони планують виробляти десятки тисяч на рік", - підкреслив Бескрестнов.

Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав раніше Главред, у ніч на суботу, 31 жовтня, російські війська запустили по Україні 134 ударні безпілотники різних типів, у тому числі 72 реактивні. Українська протиповітряна оборона знищила та придушила 105 ворожих БПЛА.

У ніч на суботу, 31 жовтня, російські війська атакували Суми двома ударними безпілотниками. В результаті влучень у Зарічному районі міста виникли пожежі. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 30 жовтня російські війська завдали кількох нових ударів по залізничному вокзалу Дніпра. На об'єкті виникла пожежа, одна жінка дістала поранення. Пасажирів і працівників залізниці завчасно евакуювали.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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