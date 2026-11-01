Рубіо назвав вступ України до НАТО нереалістичним й розкрив, хто стоїть на перешкоді

Держсекретар також сумнівається, що Путін приїде на грудневий саміт G20 у Маямі.

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Чому Україна не вступить до НАТО найближчим часом / Колаж: Главред, фото: ОП, president.gov.ua

Коротко:

Рубіо вважає вступ України до НАТО нереальним найближчим часом

Держсекретар не чекає угоди з Путіним до весни 2027 року

Участь Путіна в саміті G20 у Маямі під сумнівом

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Держсекретар США Марко Рубіо в закритих розмовах із західними дипломатами дав зрозуміти, що Україна не стане членом НАТО найближчим часом, а Кремль не готовий до мирної угоди щонайменше до весни 2027 року.

Про це йдеться у дописі журналіста "Радіо Свобода" Алекса Рауфоглу в соцмережі X. Його інформація ґрунтується на свідченнях трьох високопоставлених західних дипломатів, із якими держсекретар спілкувався впродовж двох останніх днів.

Окремо співрозмовники торкнулися питання гарантій безпеки для Києва та перспектив його євроатлантичної інтеграції.

"Нереалістичним у короткостроковій перспективі", - так, за даними джерел журналіста, Рубіо нібито охарактеризував членство України в НАТО як гарантію безпеки.

Ключову перешкоду держсекретар, за цими ж даними, бачить у позиції Кремля: на такий сценарій Путін, на його думку, не пристане за жодних обставин.

Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Путін у Маямі під питанням

Ще одна тема приватних бесід - грудневий саміт "Великої двадцятки". Рубіо, як стверджують джерела Рауфоглу, сумнівається, що російський диктатор туди приїде.

Після цих розмов у дипломатів склалося враження, що держсекретар не вірить у готовність Путіна до будь-якої домовленості щодо України до весни наступного року.

Чи потрібен Україні вступ до НАТО

Керівник Центру досліджень Росії, дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко говорив, що Україні потрібно вступити до НАТО, адже це символізуватиме належність до клубу цивілізованих держав.

За його словами, ця належність є маркером того, що країна є частиною передової групи держав - економічно сильних, демократичних, правових і таких, що відповідають усім критеріям цивілізованого світу.

Однак він додав, що НАТО потребує реформації і переосмислення.

"Нам передусім потрібно буде думати про європеїзацію НАТО. Враховуючи пас від Трампа, який не хоче бачити Європу своїм союзником (це його проблеми), Європа отримала шанс самоорганізуватися в безпековому аспекті і працювати за новими правилами. У цьому процесі ми будемо не "прохачем", а тією країною, яка говоритиме іншим, чи готові вони до вступу до нової коаліції держав, якщо вони не дбають про свою оборони, не готові реагувати на наявні загрози тощо. Тобто Україна цілком може стати країною, яка визначатиме правила нової гри", - підкреслив дипломат.

Вступ України до НАТО - останні новини

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, Україна готова розглянути альтернативу вступу до НАТО, якщо отримає юридичні гарантії безпеки, рівноцінні членству в Альянсі. Київ наполягає на механізмі, який забезпечуватиме реальний захист у разі нової загрози.

Як повідомляв Главред, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що не бачить Україну членом НАТО та додав, що не вважає, що країна повинна бути в Альянсі.

Державний секретар США Марко Рубіо говорив, що вступ України до НАТО наразі не стоїть на порядку денному США. Вашингтон зосереджений на пошуку можливостей для припинення війни.

Видання The Washington Post писало, що Західні союзники вважають малоймовірним вступ України в НАТО, а тому підтримують альтернативну стратегію. Партнери Києва розглядають можливість інвестувати мільярди у військову промисловість України, щоб країна могла ефективніше відповідати на агресію зі сторони Росії.

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Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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