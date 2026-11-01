Графіки більше не діють: у Києві ввели екстрені відключення світла

Енергетики відновлюють пошкоджене обладнання лише тоді, коли дозволяє безпекова ситуація.

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У Києві ввели аварійні відключення світла / Колаж: Главред, фото: pxhere.com, УНІАН

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У Києві 1 листопада запровадили екстрені відключення світла

Причина - нові російські удари, під атакою знову ТЕЦ

У Києві в неділю, 1 листопада, запровадили екстрені відключення електроенергії. Причина - постійні російські обстріли енергосистеми, повідомляє ДТЕК.

Коли столиця повернеться до звичного режиму електропостачання, в компанії не уточнюють. Строки ремонтів залежать від обставин, на які енергетики не можуть вплинути.

"У Києві через постійні обстріли енергосистеми застосовані екстрені відключення. Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання, коли дозволяє безпекова ситуація", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

Під ударом знову ТЕЦ

Раніше в ДТЕК повідомляли про нові удари російських військ по енергетичній інфраструктурі, зокрема у столиці. Під атакою вчергове опинилася київська ТЕЦ.

За даними компанії, нові обстріли ще більше розхитали енергосистему, яка й так зазнала серйозних ушкоджень під час попередніх атак. Ремонтні бригади відновлюють обладнання без перерв.

Ситуація з електропостачанням у столиці була критичною ще до запровадження екстрених відключень. Напередодні, 31 жовтня, в окремих районах Києва світло подавали лише на півтори години на добу.

Що означають черги відключення світла / Інфографіка: Главред

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Главред писав, що за словами енергетичного експерта Юрія Корольчука, якщо масштабні відключення повторяться, наслідки для різних областей країни можуть істотно відрізнятися.

Критичні регіони залишаються тими самими - Київська область або центральний регіон - він охоплює сусідні області. Далі йдуть Чернігів, Сумська область, Харків, Одеська область, Запоріжжя, Дніпро. Львів також перебуває в критичній ситуації, бо там є об’єкти, які можуть постраждати від ракетних ударів, і там можуть виникнути триваліші перебої з електроенергією.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, що у суботу, 31 жовтня, у частині областей України діятимуть погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів через атаки РФ на енергооб'єкти.

Раніше, 30 жовтня, Росія атакувала дронами Дніпро. Через ворожий удар без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів у місті та прилеглих населених пунктах.

Напередодні Росія в ніч на 23 жовтня та вранці в п’ятницю атакувала енергетичні об’єкти в Житомирській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Хмельницькій та Рівненській областях. У результаті ударів понад 500 тисяч українців залишилися без електропостачання

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Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) - найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

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