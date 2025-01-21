'Хоче закінчити війну до кінця року': Зеленський сказав, які у нього стосунки з Трампом

Зеленський наголосив, що навколо Трампа багато голосів, тому важливо, щоб ці "голоси" були правильними і доносили реальну ситуацію щодо війни в Україні.

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Зеленський сказав, які у нього стосунки з Трампом/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скрін з відео

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Зеленський наголосив, що у нього з Трампом хороші відносини

Український президент зазначив, що Трамп прагне досягти миру і закінчити війну до кінця року

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього дійсно хороші відносини з американським президентом Дональдом Трампом. Він зазначив, що Трамп прагне досягти миру і хоче закінчити війну до кінця року.

Водночас навколо Трампа багато різних голосів, а тому важливо, щоб ці "голоси" були правильними і доносили реальну ситуацію щодо війни в Україні, наголосив Зеленський. Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у вівторок, 21 січня.

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"У нас дійсно хороші відносини. Але сьогодні ми маємо такий прагматичний час. Зайві голоси іноді навколо президента Трампа доносять дезінформаційну позицію, або позицію проросійську. Для нас дуже важливо, щоби Європа була гучна, щоб її чули. Щоб голосів навколо президента Трампа було більше, для того, щоб він швидко розумів деталі і ризики. Ризики, які можуть бути в майбутньому. При чому дуже швидко", – зазначив Зеленський.

Український президент зазначив, що Трамп хоче завершити війну в Україні до кінця 2025 року. Зеленський наголосив, що війну треба закінчити не просто швидко, а передусім справедливо.

"Трамп мені сказав, і потім він публічно про це говорив – він буде робити все, щоб закінчити війну в цьому році. Я йому сказав: "Ми – ваш партнер, ця війна у нас. Ми знаємо всі болючі місця, ми знаємо, як для нас це боляче. Ми втрачали наших людей, це найбільша втрата для нас. Ми хочемо закінчити війну в цьому році. Але не просто швидко, а справедливо передусім, надійно для нас, для українців. Щоб вони повернулися додому, жили в безпеці і працювали. І мені здається, це найголовніше. Принаймні, ми будемо робити все для цього", – сказав Зеленський.

Дональд Трамп/ Інфографіка: Главред

Які заяви робив Трамп після інавгурації – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, після інавгурації Трамп зробив важливу заяву про війну в Україні. Президент США заявив про плани зустрітися з російським диктатором Путіним після того, як відповідні переговори будуть налагоджені.

Також раніше повідомлялося, що Трамп розкрив кількість загиблих бійців ЗСУ на війні – Зеленський готовий до угоди. Дональд Трамп повідомив, що президент України сказав йому, що хоче укласти мирну угоду.

Нагадаємо, стало відомо, чи припиниться допомога Україні від США – в РНБО зробили заяву після указу Трампа. Керівник ЦПД Ради нацбезпеки та оборони пояснив, чи зачепить Україну указ Трампа про припинення допомоги від США іншим країнам на три місяці.

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