Трамп розкрив кількість загиблих бійців ЗСУ на війні: Зеленський готовий до угоди

Дональд Трамп повідомив, що президент України сказав йому, що хоче укласти мирну угоду.

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Трамп заявив про втрати України на війні / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, скріншот: відео

Ключові тези Трампа:

Скільки триватиме війна в Україні, яку розпочала Росія

Володимир Зеленський хоче укласти мирну угоду

Президент США Дональд Трамп під час конференції в Овальному кабінеті заявив, що протягом повномасштабної війни країна-агресорка Росія втратила понад мільйон військових, а Україна нібито - своєю чергою - 700 тисяч.

У Трампа запитали, скільки ще, на його думку, триватиме розпочата РФ війна в Україні. Очільник Білого дому заявив, що на початку більшість людей думали, що це триватиме тиждень, але затягнулося на три роки, передає Politico.

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"Ми маємо цифри, що майже мільйон російських військових були вбиті. Було вбито 700 000 українських військових. Росія більша, у неї більша армія, тому й втрати більші", - висловився Трамп.

Він також заявив, що те, як довго триває війна виставляє російського диктатора Володимира Путіна "не в найкращому світлі".

Трамп також додав, що президент України Володимир Зеленський сказав йому, що хоче укласти мирну угоду, водночас американський лідер зазначив, що не знає, чи хоче цього Путін.

"Він може і не піти. Я думаю, що він повинен укласти угоду. Я думаю, що він знищує Росію, не укладаючи угоду… Росія у великій біді. Подивіться на їхню економіку, подивіться на інфляцію в Росії. Я чудово ладнаю з Путіним, я сподіваюся, що він хоче укласти угоду", - додав Трамп.

Мирні переговори з Росією - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у Трампа змінилась стратегія щодо переговорів Зеленського і Путіна. Олександр Краєв вважає, що в адміністрації Дональда Трампа немає чіткої стратегії щодо вирішення російсько-української війни, оскільки часто заяви тих чи інших чиновників мають різний зміст.

Путін назвав свою умову мирних переговорів щодо України і звернувся до Трампа. Президент країни-агресорки Росії підкреслив, що слід усунути першопричину "кризи", а основною метою врегулювання, на його думку, має стати встановлення тривалого миру, а не тимчасове перемир’я.

Тарас Загородній назвав умову переговорів між США та РФ щодо України. Стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін не прагне замороження війни в Україні, тоді як для новообраного президента США Дональда Трампа це є пріоритетною метою.

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