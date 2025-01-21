Зеленський прибув до Швейцарії: яка мета візиту

Перед виступом Зеленського запланована промова канцлера Німеччини Олафа Шольца.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-pribyl-v-shveycariyu-kakaya-cel-vizita-10632599.html Посилання скопійоване

Президент з робочим візитом прибув у Давос / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Коротко:

У Давосі відбудеться Всесвітній економічний форум

Зеленський планує провести двосторонні переговори із лідерами країн із різних частин світу

У вівторок, 21 січня, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Швейцарії на військовому гелікоптері. Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров в ефірі Суспільного.

Очікується, що сьогодні очільник країни виступить перед Всесвітнім економічним форумом.

відео дня

Також заплановані його двосторонні переговори із лідерами країн із різних частин світу – від Латинської Америки до Південно-Східної Азії, а також зустрічі із представниками великого бізнесу та інші заходи.

Згідно з програмою форуму, перед виступом Зеленського запланована промова канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Як відомо, вчора у швейцарському Давосі стартував Всесвітній економічний форум (ВЕФ). Темою цьогорічного форуму стала "Співпраця заради інтелектуальної епохи".

Заяви Володимира Зеленського - останні новини

Нещодавно Главред з посиланням на Володимира Зеленського писав, що українські правоохоронці добре попрацювали у боротьбі зі зрадниками та схемами, що шкодять державі. Рада національної безпеки й оборони України готує нові санкції проти осіб, які діють на шкоду країні.

Пізніше президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції щодо низки осіб. Фігуранти санкцій позбавлені державних нагород. Їхні активи на території держави заблоковані на 10 років. Медійну діяльність в Україні вести вони не можуть. До списку потрапили політики та культурні діячі.

Крім того, нещодавно очільник країни Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Він розкрив деталі і зазначив, що Україна масштабує виробництво дронів і ракет. Країна працює над більшими закупівлями зброї та розширенням вітчизняного виробництва.

Читайте також:

Що відомо про Суспільне? Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено - НСТУ) або Суспільне мовлення (Суспільне) - суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", "Радіо Ukraine International", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ. НСТУ є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред