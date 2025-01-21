'Приведе до закінчення війни': Зеленський озвучив стратегію України

Слабкі гарантії безпеки для України призведуть до повторного нападу на Україну з боку Росії, наголосив Володимир Зеленський

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Зеленський озвучив стратегію для закінчення війни в Україні / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот із відео

Про що сказав Зеленський:

Дипломатія приведе до закінчення війни

Дипломатія з позиції сили може забезпечити Україні відповідні гарантії безпеки

Україна прагне використати дипломатичні засоби, щоб завершити війну, проте важливо, якою саме буде ця дипломатія. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Стратегія - ми маємо підійти до будь-якої дипломатії, яка приведе, я в цьому впевнений, до закінчення війни. Питання, якою вона буде", - зазначив Зеленський. відео дня

Він зазначив, що сильна дипломатія здатна забезпечити Україні надійні гарантії безпеки, які унеможливлять повторний напад з боку російського президента Володимира Путіна. Такі гарантії створять умови для стійкого, справедливого і тривалого миру не лише для України, а й для Європи та світу.

Зеленський зауважив, що за умови слабких гарантій безпеки, невизначеності та лише слів, Росія також обмежиться словами, а згодом знову розпочне війну.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує хороші відносини з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, Трамп прагне досягти миру та завершити війну до кінця року. Водночас Зеленський наголосив на важливості того, щоб оточення Трампа отримувало правдиву інформацію про війну в Україні.

Зеленський також зазначив, що Росія може мобілізувати 1,5 мільйона військових, тоді як чисельність українських Збройних сил становить понад 800 тисяч осіб, а у Франції — близько 200 тисяч. У зв’язку з цим президент підкреслив необхідність єдності європейських країн для протидії загрозі з боку РФ.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов повідомив, що за останній місяць російська армія просунулася на 1,5 км у напрямку Покровського, втративши при цьому від 10 до 15 тисяч солдатів. Водночас він спростував заяви про нібито розвал українського фронту, назвавши їх неправдивими.

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Що відомо про форум в Давосі Всесвітній економічний форум (World Economic Forum, WEF) — це щорічна міжнародна зустріч, яка відбувається в січні у швейцарському курортному містечку Давос. Захід збирає провідних світових лідерів у політиці, бізнесі, науці, технологіях та громадських організаціях для обговорення глобальних викликів і формування стратегій для їх вирішення.

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