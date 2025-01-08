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Зеленський відповів Трампу та трагедія в Запоріжжі: головні новини України (дайджест)

Юрій Берендій
8 січня 2025, 22:00
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Новини України 8 січня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.
Зеленський відповів Трампу та трагедія в Запоріжжі: головні новини України (дайджест)
Головні новини України станом на 22:00 8 січня / Колаж Главред, фото: УНІАН, Запорізька ОВА, facebook.com/​DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

В Енгельсі пролунали вибухи через атаку дронів: спалахнула сильна пожежа

У ніч на 8 січня серія вибухів прогриміла над Енгельсом Саратовської області РФ. У районі нафтобази виникла пожежа. Місцева влада заявила про масовану атаку дронів.

Як пишуть російські Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів, над кількома районами міста було чутно близько 25 сильних вибухів.

відео дня

Трамп не обіцяв зупинити війну за 6 місяців: що насправді сказав політик

7 січня новообраний президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами нібито заявив про закінчення війни в Україні протягом півроку. Однак насправді слова політика неправильно трактували.

Республіканець окреслив терміном у 6 місяців не процес закінчення війни, а можливу зустріч із кремлівським диктатором Володимиром Путіним для обговорення ситуації в Україні.

США готують план обороноздатності України: в Пентагоні розкрили деталі

Очільник Пентагону Ллойд Остін 9 січня планує провести засідання у форматі "Рамштайн", яке буде зосереджене на питаннях, що стосуватимуться продовження надання Україні необхідної допомоги для оборони у війні проти країни-агресорки Росії.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони США. У Німеччині буде складено план обороноздатності України для підтримки створення надійних сил стримування до 2027 року.

"Деякі наші позиції зруйновані": тривожна заява ЗСУ про просування РФ

За минулу добу, 7 січня 2025 року, найбільша кількість бойових зіткнень відбулася на Покровському напрямку, армія країни-окупанта РФ проводила наступальні дії в районах населених пунктів Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Сухий Яр, Зелене, Новий Труд.

Також ворог штурмував позиції українських захисників у Лисівці, Даченському, Шевченко, Нововасилівці та Петропавлівському. Сили оборони протистоять спробам противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ, йдеться в повідомленні пресцентр ОСГВ "Хортиця".

Удари ракетами і дронами: ЗСУ підривають штаби РФ на Курщині – Forbes

Українські захисники завдали щонайменше двох результативних ударів по штабах російської 810-ї морської піхотної бригади в Курській області.

У вівторок унаслідок високоточного нальоту постраждав штаб 810-ї морської піхотної бригади в Білій, ідеться в матеріалі видання Forbes.

Чи будуть банки блокувати картки за часте зняття готівки: відповідь НБУ

Національний банк України заперечує вимогу до банків про блокування карток або рахунків за часте зняття готівки. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

"Окремі медіа та телеграм-канали поширюють недостовірну та маніпулятивну інформацію про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки через часте зняття готівки - більш ніж тричі на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів. Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності!", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ підірвали нафтобазу стратегічної авіації РФ: Єрмак розкрив деталі удару

Сили оборони України вночі в середу, 8 січня, атакували базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Кристал" в Енгельсі Саратовської області РФ.

"У районі цілі фіксувалися численні вибухи, піднялася масштабна пожежа. Місцева влада підтверджує влучання в "промисловий об'єкт", - повідомляє в Telegram Генеральний штаб Збройних сил України.

Угорщина може звільнити місце Україні в ЄС, вступивши в СНД чи ОДКБ - МЗС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в тому, що вона нібито поставила Європейський Союз у скрутне економічне становище, припинивши транзит російського газу.

В МЗС України відреагували на цю заяву, назвавши її маніпулятивною. У відомстві зазначили, що Європейська Комісія чітко заявила, що ніякого негативного впливу на енергетичну безпеку країн ЄС завчасно анонсоване рішення України не мало.

Гучний скандал у "проблемній" бригаді ЗСУ: генерал зробив важливу заяву

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий заявив про те, що тримає на контролі справу 155 бригади імені Анни Київської, проблеми в якій були висвітлені в журналістському розслідуванні.

Для перевірки ефективності дій, що вживаються для поліпшення ситуації, діятиме спеціальна гаряча лінія, написав він у Facebook.

Історія одного штурму: двоє бійців ЗСУ захопили у полон відразу 14 росіян

Українські військові захопили у полон відразу 14 окупантів. Успішну операцію провели лише двоє десантників. Про це повідомляють Десантно-штурмові війська Збройних Сил України в Telegram-каналі.

У повідомленні йдеться, що двоє українських десантників під вогневим прикриттям побратимів висунулися на штурм після тривалої дронової атаки на одну з передових російських позицій.

Ту-160 "підрізали крила": деталі удару по нафтобазі в Енгельсі – Defense Express

У результаті дронового удару по нафтобазі в Саратовській області українським силам вдалося вразити військовий об'єкт стратегічного значення.

Це може призвести до помітного зниження активності стратегічних бомбардувальників Ту-160, за допомогою яких країна-агресор РФ завдає ударів по мирних містах України, пише видання Defense Express.

Вибір за Трампом: поразка України у війні створить загрозу для США - аналітик

Третій рік повномасштабної війни країни-агресора Росії проти України дається в знаки і обидві сторони помітно виснажені, в першу чергу у ресурсах та живій силі.

Важливою для української сторони є підтримка зі сторони США, яка має продовжитися і після офіційного вступу на посаду президента Штатів Дональда Трампа, розповів The Atlantic Counsil аналітик Роберт Каган.

"Сюрприз для РФ": для чого Трампу Гренландія та чи будуть США воювати за острів

Новий президент США Дональд Трамп знову привернув увагу світової спільноти, заявивши про територіальні претензії до Гренландії. Цей найбільший у світі острів, розташований між Північним Льодовитим і Атлантичним океанами, є автономною територією в складі Королівства Данія. Хоча Гренландія має власний уряд і значну політичну автономію, питання її стратегічного значення, природних ресурсів та впливу на арктичний регіон давно цікавлять глобальних гравців. Заяви Трампа можуть стати початком нової геополітичної дискусії щодо майбутнього цієї арктичної території.

Главред зібрав головне, що варто знати про територіальні претензії Трампа щодо статусу Гренландії.

ЗСУ "рознесли" командний пункт РФ в Харцизьку: Генштаб розкрив деталі удару

У середу, 8 січня, ЗСУ прицільно вдарили по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ. Об’єкт розташовувався в місті Харцизьк Донецької області, який наразі перебуває під окупацією. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Росіяни вдарили КАБом по Запоріжжю: є загибла та поранені

У середу, 8 січня, у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Російський удар по місту підтвердив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

За його словами, російські загарбники атакували промислову інфраструктуру.

Найближчий "Рамштайн" може стати останнім: заява міністра оборони Польщі

У четвер, 9 січня, на авіабазі "Рамштайн" відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України. Ця зустріч може стати останньою у такому форматі. Про це заявив голова Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише 300 Polityka.

Трамп і Шольц планують зустрітись із Путіним: стала відома тема переговорів

За словами депутата Бундестагу Родеріха Кізеветтера, Шольц і Трамп планують зустрітися з Путіним, але ці зустрічі не слід розглядати як підготовку до переговорів щодо врегулювання російсько-українського конфлікту.

Як пояснив політолог і директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов в коментарі для видання "Главред", статуси Шольца і Трампа суттєво відрізняються. Шольц, за його словами, перебуває у статусі "кульгавої качки" без шансів на переобрання канцлером, тоді як Трамп 20 січня офіційно набуде повноважень президента.

Удар РФ по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 13 осіб - Зеленський

У середу, 8 січня, Росія атакувала Запоріжжя двома керованими авіаційними бомбами. В результаті удару загинули 13 осіб, ще 18 отримали поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у коментарі для "Ми-Україна".

В Росії ввели режим надзвичайної ситуації через удар України: що відомо

У ніч на середу, 8 січня, Сили оборони України атакували нафтобазу "Комбінат Кристал" в Енгельсі Саратовської області Росії. Після удару на об'єкті почалась "повторна детонація", повідомляє видання "Astra" з посиланням на місцевих жителів.

За інформацією одного з очевидців, пожежа на нафтобазі, яка постачала паливо для військового аеродрому "Енгельс-2", посилилася – загорівся ще один резервуар. У соціальних мережах з'явилися скарги на сильний запах гару.

"Нас там не бачили": Зеленський відповів Трампу на заяву про вступ України до НАТО

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на заяву обраного президента США Дональда Трампа про занепокоєння Росії через можливе членство України в НАТО, закликав утриматися від поспішних висновків щодо політики Сполучених Штатів. Про це він заявив під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен, повідомляє Укрінформ.

Навчання армії Лукашенка біля кордонів: в Україні зробили заяву

Білорусь постійно оголошує навчання і вбачає в Україні нібито загрозу. Ситуація систематично відстежується, і наразі на території РБ ударних угруповань не фіксується. Проте українська держава в рамках проєкту Безпечний кордон посилює фортифікації на українсько-білоруському кордоні та розміщує там системи відеоспостереження. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Влупить +14 градусів: у яких областях очікуються опади

Погода в Україні 9 січня буде дуже теплою, але місцями сніжною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголосили 3 рівень небезпечності. Через відлигу, дощі та мокрий сніг там можуть зійти снігові лавини.

"Це малоймовірно": нардеп зробив заяву щодо демобілізації військових

Зважаючи на поточну ситуацію, демобілізація в Україні є малоймовірною. Про це під час брифінгу заявив Роман Костенко, народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, передає кореспондент "Еспресо".

На запитання журналістів щодо законопроєкту про демобілізації, який начебто мав бути розроблений до грудня, парламентар зазначив: "Чи розробляються якісь норми стосовно того, що було поставлене завдання уряду Верховною Радою, - так".

Як добитися перелому у війні: у Зеленського назвали сценарій

Щоб переломити хід війни проти агресора Росії, Україна має бути забезпечена достатньою кількістю дронів, ракет, бронетехніки та систем протиповітряної оборони. Десятки ударів на день у глибину російської території дальністю 500-700 кілометрів здатні призвести до серйозних внутрішньополітичних наслідків. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Всю Росію і не треба розбивати. Треба розбивати окремі вузли, окремі елементи інфраструктури військової. Якщо ви говорите про перелом у військовій ситуації, то безумовно він є, і він може бути математично обґрунтований", - цитує його РБК-Україна.

Заява Трампа про Україну і НАТО: у МЗС виступили з важливою ініціативою

Захід зацікавлений у справедливому і стійкому мирі в Україні, тоді як Росія не змінює риторики і продовжує "наполягати" на своїх ультиматумах і капітуляції Києва. Необхідний прямий діалог між президентами України та США, в рамках якого вони могли б обмінюватися думками. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Як повідомляє УНІАН, під час спільної пресконференції з очільницею ОБСЄ, міністром закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен, він прокоментував слова Трампа про те, що той, мовляв, розуміє небажання РФ інтеграції України до НАТО.

Енергетична криза в Молдові: Зеленський заявив про готовність України допомогти

Україна готова підтримати Молдову у вирішенні енергетичної кризи в Придністров’ї, зокрема, шляхом постачання вугілля. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Він повідомив, що провів переговори з президенткою Молдови Маєю Санду та підтвердив готовність надати необхідну допомогу.

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