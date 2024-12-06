Набивався посередником на переговори з Трампом: у МЗС осадили скандального Сійярто

Україна не потребує посередників для комунікації з командою обраного президента США, наголосив Георгій Тихий.

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У МЗС прокоментували заяви Петера Сійярто / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Instagram/peter_szijjarto

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Україна не потребує посередників для комунікації з Трампом

Встановлено контакт між Трампом і Зеленським

У Міністерстві закордонних справ прокоментували заяву глави МЗС Угорщини Петера Сійярто про те, що Угорщина докладає всіх зусиль, щоб мета Дональда Трампа щодо встановлення миру в Україні стала реальністю.

Як підкреслив речник МЗС Георгій Тихий, Україна не потребує посередників для комунікації з командою обраного президента США Трампа щодо планів завершення війни, передає "Укрінформ".

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"Україні у спілкуванні з командою обраного президента Трампа посередники не потрібні", - зазначив представник МЗС України.

"У нас встановлений контакт і між обраним президентом, і президентом Володимиром Зеленським, і між командами на рівні міністра закордонних справ, і керівника Офісу президента. Тому всі ці питання вирішуються в прямому американському діалозі і просто немає потреби звертатися для цього до посередників", - додав Тихий.

Раніше повідомлялося про те, що Віктор Орбан передасть Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну сигнал від Дональда Трампа. Орбан може відновити свою "миротворчу місію", щоб передати "послання" президенту України Володимиру Зеленському, главі Кремля Володимиру Путіну і лідеру Китаю Сі Цзіньпіну.

Як повідомляв раніше Главред, Орбан запанікував через "ліщину" Путіна. На думку Віктора Орбана, план мирного треку поки не відіграється, а ситуація загострюється.

Як повідомляв Главред, скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 2 липня був із візитом в Україні. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і запропонувати припинити вогонь "для встановлення миру".

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Хто такий Петер Сіярто? Петер Сіярто (угор. Szijjártó Péter; нар. 30 жовтня 1978, Комаром) — угорський консервативний політик, Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі з 23 вересня 2014 року, має ступінь магістра в галузі міжнародних відносин, був членом Національних зборів з 2002, пише Вікіпедія. 28 вересня 2018 року потрапив до бази сайту "Миротворець" за замах на суверенітет і територіальну цілісність України за прямі погрози збройними вторгненнями в Україну, втручання у внутрішні справи України, розпалювання і підтримку сепаратистських настроїв в Україні. Також його звинувачують в організації провокації, спрямованої на масове порушення громадянами України законодавства України.

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