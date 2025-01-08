Удар РФ по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 13 осіб - Зеленський

Двома КАБами ворог поцілив по житловій забудові міста.

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Росіяни вдарили по Запоріжжю / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА

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Країна-агресор РФ атакувала Запоріжжя двома КАБами

Внаслідок удару загинуло 13 осіб

Зеленський закликав посилити тиск на Росію за терор

У середу, 8 січня, Росія атакувала Запоріжжя двома керованими авіаційними бомбами. В результаті удару загинули 13 осіб, ще 18 отримали поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у коментарі для "Ми-Україна".

"Двома КАБами ворог поцілив по житловій забудові. Наразі нам відомо про 13 загиблих. Ще 18 поранених людей. Усіх поранених доставляють до лікарень. Щонайменше четверо постраждалих знаходяться у важкому стані", - заявив Федоров. відео дня

Наразі рятувальна операція триває. Завтра, 9 січня, у Запоріжжі буде оголошено день жалоби.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цинічний удар росіян по Запоріжжю.

Він наголосив, що немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди.

"Свідомий удар по місту. Станом на зараз відомо про десятки поранених. Усім надається необхідна допомога. На жаль, відомо про 13 убитих людей. Мої співчуття рідним і близьким. На жаль, кількість жертв може збільшитись.", - написав Зеленський

Він закликав союзників посилити тиск на Росію за терор.

"Потрібно підтримувати захист життів в Україні. Завершити таку війну надійним миром можливо лише завдяки силі.", - резюмував президент.

КАБ / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, 8 січня, у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Російський удар по місту підтвердив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами РФ атакувала промислову інфраструктуру.

У пʼятницю, 3 січня, у Чернігові прогриміла серія потужних вибухів. Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що ворог завдав потрійного ракетного удару по житловій забудові на околиці Чернігова. Зафіксовано значні руйнування кількох будинків. Внаслідок ракетного удару було відомо про постраждалих та загиблого.

Згодом зʼясувалося, що внаслідок удару по Чернігову загинув доцент Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти імені Ушинського Олексій Гальонка. Ректор інституту повідомив, що Гальонка в той день ще був на роботі. Чоловік останнім часом працював на півставки.

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Хто такий Іван Федоров З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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