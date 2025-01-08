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"Нас там не бачили": Зеленський відповів Трампу на заяву про вступ України до НАТО

Юрій Берендій
8 січня 2025, 18:49оновлено 8 січня, 19:50
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Зеленський наголосив, що відсутність членства України в НАТО стала однією із причин нападу РФ та назвав країни, які були проти вступу України до Альянсу.
'Нас там не бачили': Зеленський відповів Трампу на заяву про вступ України до НАТО
Зеленський відповів Трампу на заяву про вступ України до НАТО / Колаж Главред, фото: facebook.com/​DonaldTrump, УНІАН

Про що сказав Зеленський:

  • Відсутність членства України в НАТО стао однією із причині війни
  • Є 4 країни, які виступали проти членства України в НАТО
  • Україна має повне право вимагати дієвих гарантій безпеки для себе

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на заяву обраного президента США Дональда Трампа про занепокоєння Росії через можливе членство України в НАТО, закликав утриматися від поспішних висновків щодо політики Сполучених Штатів. Про це він заявив під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен, повідомляє Укрінформ.

"Пам’ятаєте, Україні казали, що системи Patriot можуть бути і є тільки в країнах НАТО? Або ми з вами вже давно в НАТО, або не треба робити швидких висновків. Так у нас було і з Patriot, і з ракетними системами, і з іншою зброєю натівського зразка. Треба працювати і робити все, щоб Україна отримала достойні, гідні наших людей гарантії безпеки, які могли б зупинити Путіна. Над цим будемо працювати", - сказав Зеленський.

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Зеленський підкреслив, що однією з причин війни є те, що Україна не стала членом НАТО та не має конкретних гарантій безпеки.

Президент зазначив, що, попри значну допомогу від США та інших країн з початку війни, питання членства України в НАТО не отримало одностайної підтримки. Зокрема, за його словами, проти цього виступали такі країни, як США, Німеччина, Угорщина та Словаччина.

"Якщо ми говоримо відкрито, то треба звернути увагу і сказати чесно — нас там не бачили. Я вважаю, що це одна з причин, чому у нас війна. Тому що не боялися, що Україна буде з кимось. Путін розумів, що за Україну ніхто не вступиться. Його армія більша, і він думав, що може нас знищити. Але українська армія — армія сильних людей. Наш народ вразив увесь світ", - розповів Зеленський.

Зеленський підкреслив, що Україна сьогодні має повне право вимагати вагомих і надійних гарантій безпеки.

Він зазначив, що порушував це питання в розмовах із трьома президентами США: спочатку з Дональдом Трампом, потім із Джо Байденом, а тепер знову з Трампом. За його словами, питання гарантій безпеки було одним із ключових у цих обговореннях.

Зеленський також зауважив, що без надання Україні серйозних гарантій безпеки годі й сподіватися на масове повернення українців із країн Європи.

"Можна в Європі говорити, що ми хотіли б, щоб українці повертались, і при цьому не підтримувати гарантії безпеки для України. Це якось не об’єднується, принаймні у моїй голові. Я думаю, що кожен українець, який хоче повернутися, повинен мати гарантії безпеки для своєї сім’ї. (...) Ми хочемо конкретних гарантій безпеки, і ми просимо про це союз Америки і Європи. Я про це буду говорити з президентом Сполучених Штатів Америки. Не робіть відразу ті чи інші висновки", - закликав Зеленський.

вступление в НАТО инфографика
Які країни є членами НАТО / Інфографіка: Главред

Вступ України до НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Джо Байден порушив "домовленість" щодо відмови від прийняття України до НАТО, через що він може зрозуміти позицію Росії. Обговорюючи причини війни, Трамп зазначив, що перспектива вступу України до НАТО протягом багатьох років була для Росії суттєвою проблемою. На запитання, коли саме США виступали проти членства України в Альянсі, він відповів: "Це завжди було очевидно".

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв заявив, що Володимир Путін може погодитися на вступ України до НАТО за певних умов. Серед основних вимог російського диктатора — виведення американських військових баз зі Східної Європи та часткове скасування економічних санкцій проти Росії.

Водночас новопризначений постійний представник України в ООН Андрій Мельник підкреслив, що членство в НАТО залишається стратегічною метою України. Однак наразі ключовим питанням для країни є отримання надійних гарантій безпеки.

Інші новини:

Курс України на членство в НАТО та ЄС

7 лютого 2019 року Верховна Рада ухвалила закон Про внесення змін до Конституції України (про стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору), ініційований президентом.

За відповідне рішення проголосували 334 народних депутати.

19 лютого цей закон урочисто підписав у парламенті п'ятий президент України Петро Порошенко.

21 лютого 2019 року зміни до Конституції набули чинності.

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