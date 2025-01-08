ЗСУ 'рознесли' командний пункт РФ в Харцизьку: Генштаб розкрив деталі удару

Українські захисники вдарили по будівлі, із якої РФ координувала атаки проти Сил оборони України.

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ЗСУ вразили штаб російських військ на Донеччині / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/V_Zelenskiy_official

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ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту РФ

З командного пункту планувалися атаки на місто Курахове

У середу, 8 січня, ЗСУ прицільно вдарили по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ. Об’єкт розташовувався в місті Харцизьк Донецької області, який наразі перебуває під окупацією. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Сьогодні Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, який знаходився у місті Харцизьк Донецької області", - йдеться у повідомленні. відео дня

За даними Генштабу, російські окупаційні війська використовували цю будівлю для координації атак проти Сил оборони, а також для організації обстрілів мирного населення. Зокрема із цього командного пункту ворог планував та віддавав накази щодо атак проти жителів міста Курахове.

"Було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати ризики для цивільних осіб. Слава Україні", - додали військові.

Удари ЗСУ по об'єктах РФ - останні новини

Нагадаємо, 7 січня ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти РФ у районі села Біла на Курщині. Генштаб ЗСУ наголосив, що такі удари є важливим елементом бойових дій на території РФ.

Також вночі 8 січня Сили оборони України завдали удару по нафтобазі "Комбінат Кристал" у місті Енгельс Саратовської області РФ. Уражений об’єкт забезпечував паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація РФ.

Як повідомляв Главред, удар по нафтобазі в Саратовській області може знизити активність російських стратегічних бомбардувальників Ту-160. Аналітики Defense Express зазначають, що ураження резервуарів з рідкісним паливом Т-8В може суттєво вплинути на здатність РФ завдавати ударів по Україні.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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