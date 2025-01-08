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Енергетична криза в Молдові: Зеленський заявив про готовність України допомогти

Юрій Берендій
8 січня 2025, 21:09
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Україна має намір допомогти Молдові пройти період енергетичних викликів, які постали перед сусідньою країною, зазначив Зеленський.
Енергетична криза в Молдові: Зеленський заявив про готовність України допомогти
Україна готова допомогти Молдові з вирішенням енергокризи - Зеленський / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Про що сказав Зеленський:

  • Україна готова допомогти Молдові вугіллям
  • РФ намагається шляхом маніпуляцій налаштувати населення проти влади в Молдові

Україна готова підтримати Молдову у вирішенні енергетичної кризи в Придністров’ї, зокрема, шляхом постачання вугілля. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Він повідомив, що провів переговори з президенткою Молдови Маєю Санду та підтвердив готовність надати необхідну допомогу.

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"Звичайно, що найголовніше – це допомогти Молдові пройти складний період енергетичних викликів, не дати Москві розпалити соціальну напругу. Вся теперішня енергетична ситуація в Молдові, і зокрема на лівому березі Дністра, – це намагання Росії зманіпулювати енергоресурсами проти влади в Молдові", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив на важливості збереження стабільності в Молдові, створення умов для спокійного життя її громадян, боротьби з бідністю та спільного руху обох країн до Євросоюзу.

Енергетична криза в Молдові: Зеленський заявив про готовність України допомогти
Що відомо про Придністров'я / Інфографіка Главред

Енергокриза в Молдові - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, зупинка транзиту російського газу через Україну не матиме серйозних наслідків, оскільки апокаліптичні прогнози щодо цього значно перебільшені. Таку думку висловив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" та експерт з міжнародних енергетичних відносин Михайло Гончар.

Тим часом у невизнаному Придністров’ї з 7 січня планують відключати електроенергію двічі на день по 4 години. Як повідомляє Telegram-канал фактичної влади регіону, це рішення пов’язане з дисбалансом між споживанням і виробництвом енергоресурсів.

У ніч на 2 січня Україна експортувала електроенергію до Молдови для покриття дефіциту в її енергосистемі. Про це інформує молдавське видання NewsMaker із посиланням на державну компанію Energocom.

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Придністровська Молдавська Республіка

Придністровська Молдавська Республіка - самопроголошена держава у Східній Європі на території Придністров'я, яку міжнародна спільнота визнає частиною Молдови.

Так звану "незалежність" ніким не визнаної Придністровської Молдавської Республіки було проголошено 25 серпня 1991 року, після чого між сепаратистами та російськими військовими з одного боку та молдовськими військами з іншого почався короткочасний збройний конфлікт, що завершився фактичною перемогою сепаратистів за участі російської армії.

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