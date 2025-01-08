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Влупить +14 градусів: у яких областях очікуються опади

Ангеліна Підвисоцька
8 січня 2025, 19:41
137
Погода у Чернігові буде найхолоднішою. Там температура повітря підвищиться максимум до +4 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 9 січня / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 9 січня
  • Де температура повітря впаде до +13 градусів
  • Де оголосили 3 рівень небезпечності

Погода в Україні 9 січня буде дуже теплою, але місцями сніжною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголосили 3 рівень небезпечності. Через відлигу, дощі та мокрий сніг там можуть зійти снігові лавини.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 9 січня температура повітря в Україні може підвищитись до +14 градусів. Однак вітер буде на заході буде рвучкий. Лише у західних областях буде невеликий дощ.

10 січня в Україні буде +7, а вже 11-12 січня в регіони повернеться похолодання.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Влупить +14 градусів: у яких областях очікуються опади
Прогноз погоди в Україні на 9 січня / фото: ventusky

Погода 9 січня

В Україні 9 січня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ у західних та північних областях. Вітер буде південний та південний зі швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у південних, східних областях та на Закарпатті 3-8° тепла; вдень 7-12° тепла, на півдні Одещини та в Криму до 15°, на півночі та північному сході країни 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +12

За даними meteoprog, 9 січня в Україні буде тепліше. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+12 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +2...+5 градусів.

Влупить +14 градусів: у яких областях очікуються опади
Прогноз погоди в Україні на 9 січня / фото: meteoprog

Погода 9 січня у Києві

У Києві 9 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Влупить +14 градусів: у яких областях очікуються опади
Прогноз погоди в Україні на 9 січня / фото: meteoprog

Прогноз погоди - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомив Главред, що синоптики попередили про те, що на Різдво в Україну прийде антициклон "Гюнтер". У зоні його впливу істотних опадів не передбачається. Температура повітря в більшості регіонів Європи виявиться вищою за середні багаторічні показники.

Стало відомо, якою буде погода в останній тиждень 2024 року. Найнестійкіша погода очікується на Півдні України - тут пройдуть помірні, а часом значні опади в супроводі сильного вітру. На решті частини території країни в окремі дні випаде мокрий сніг.

Синоптики повідомили, де в Україні потеплішає до +10. Погода в Україні найближчими днями покращиться - опади майже припиняться, вітер ослабне. Такий прогноз погоди озвучила речниця Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Більше цікавих новин:

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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