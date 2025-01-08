Вибір за Трампом: поразка України у війні створить загрозу для США - аналітик

Перемога Росії в Україні завдасть серйозної шкоди американській могутності в усьому світі, тому республіканцю потрібно прийняти рішення.

https://glavred.net/world/vybor-za-trampom-porazhenie-ukrainy-v-voyne-sozdast-ugrozu-dlya-ssha-analitik-10628690.html Посилання скопійоване

Трамп має зупинити Путіна, який шукає можливості для продовження війни / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, скріншот з відео

Що сказав Каган:

Виснаження обох сторін вже помітне на фронті

Підтримка США стане вирішальним фактором для закінчення війни в Україні

Трамп не може допустити поразки України

Третій рік повномасштабної війни країни-агресора Росії проти України дається в знаки і обидві сторони помітно виснажені, в першу чергу у ресурсах та живій силі.

Важливою для української сторони є підтримка зі сторони США, яка має продовжитися і після офіційного вступу на посаду президента Штатів Дональда Трампа, розповів The Atlantic Counsil аналітик Роберт Каган.

відео дня

Росія досить сильний противник і все ще знаходить шляхи для поповнення лав своєї армії, зокрема за рахунок підтримки зі сторони КНДР, в той час як Україна покладається на допомогу західних союзників та США.

Саме тому, якщо українська сторона зазнає поразки, це може стати смертельним ударом і для американської могутності та впливу. Цього новообраний президент США Дональд Трамп допустити не може.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Від вибору республіканця буде залежати майбутнє не лише України, але й Штатів, тому йому потрібно чітко продумати стратегію, згідно з якою він хоче садити Росію та Україну за стіл переговорів задля досягнення миру.

Політика Трампа щодо закінчення війни в Україні

Нагадаємо, Главред писав, що новообраний президент США заявляв про необхідність укладення мирної угоди між Україною та РФ. Роберт Кларк, співробітник американського мозкового центру Yorktown Institute вважає, що хоч Трамп і обіцяв досягнути миру за 24 години, насправді відповідну угоду між Україною та Росією найімовірніше буде укладено до Великодня.

Напередодні повідомлялося, що Дональд Трамп може дистанціюватися від проблеми російської агресії проти України, якщо він побачить, що йому не вдається добитися швидкого завершення бойових дій.

Раніше стало відомо, що для врегулювання війни в Україні, найімовірніше, спочатку обраний президентом США Дональд Трамп зустрінеться з диктатором РФ Володимиром Путіним, після чого може відбутися його зустріч із Володимиром Зеленським.

Читайте також:

Хто такий Роберт Каган? Роберт Каган - американський історик, журналіст, аналітик в Інституті Брукінгса. Магістр державної політики і міжнародних відносин (Гарвардський університет). Син американського історика Дональда Кагана. Брат Фредеріка Кагана. Одружений з політикинею Вікторією Нуланд, має двох дітей. Був одним із засновників Проекту нового американського століття, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред