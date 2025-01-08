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В Енгельсі пролунали вибухи через атаку дронів: спалахнула сильна пожежа

Анна Ярославська
8 січня 2025, 07:04
852
Губернатор Саратовської області заявив про "влучання уламків" нібито збитого БпЛА на промисловий об'єкт в Енгельсі.
Вибухи в Енгельсі
Вибухи в Енгельсі пролунали в ніч на 8 січня / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • В Енгельсі пролунали вибухи
  • У районі нафтобази спалахнула потужна пожежа

У ніч на 8 січня серія вибухів прогриміла над Енгельсом Саратовської області РФ. У районі нафтобази виникла пожежа. Місцева влада заявила про масовану атаку дронів.

Як пишуть російські Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів, над кількома районами міста було чутно близько 25 сильних вибухів.

відео дня

Повідомляється про сильну пожежу в районі нафтобази в Енгельсі.

Дивіться відео - У російському Енгельсі дрони атакували нафтобазу:

Скриншот

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомляв про загрозу БпЛА. Згодом він підтвердив "влучання уламків на промисловий об'єкт в Енгельсі".

"Саратов і Енгельс сьогодні вночі зазнали масованої атаки БПЛА. Спасибі нашим військовослужбовцям за забезпечення безпеки. Є пошкодження на одному з промислових підприємств. За попередньою інформацією ніхто не постраждав. Екстрені служби працюють на місці для ліквідації наслідків", - написав Бусаргін у Telegram.

В Енгельси спалахнула пожежа після вибухів
В Енгельсі спалахнула пожежа після вибухів / Фото: Astra

Зазначимо, міста Саратов і Енгельс розташовані один навпроти одного на правому і лівому берегах Волги.

Як відомо, в Енгельсі розташований аеродром, на якому базуються стратегічні бомбардувальники ТУ-95. Його неодноразово атакували безпілотники.

Тим часом Міноборони Росії повідомило про нібито 32 збиті безпілотники над сімома областями РФ і акваторією Азовського моря.

У російському оборонному відомстві стверджують, що 11 БПЛА нібито знищено над територією Саратовської області, по чотири БПЛА - над територіями Курської та Ростовської областей. А також по три - над Бєлгородською і Брянською областями, два - над Краснодарським краєм, один - над Волгоградською областю і чотири - над акваторією Азовського моря.

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, 4 січня найбільший морський торговельний порт РФ атакували дрони. Цей торговий порт вважається другим за величиною після Новоросійська. Варто додати, що морський торговельний порт Усть-Луга, згідно з відкритими даними, почав роботу з відкриття в грудні 2001 року вугільного терміналу. До початку 2020-х став другим за величиною в Росії - після Новоросійська.

За даними ЗМІ, за атакою на найбільший російський торговий порт Усть-Луга в Ленінградській області стоїть Служба безпеки України. Далекобійні дрони СБУ подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Санкт-Петербурга й успішно вразили ціль.

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