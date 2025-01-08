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Навчання армії Лукашенка біля кордонів: в Україні зробили заяву

Андрій Ганчук
8 січня 2025, 19:02
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Україна відстежує обстановку всередині Білорусі, щоб розуміти рівень загрози, сказав Андрій Демченко.
Війська Білорусі, ЗСУ
Ударних угруповань біля кордонів України поки немає - ДПСУ / Колаж: Главред, фото: Міноборони Білорусі, Генштаб ЗСУ

Головне із заяви Держприкордонслужби:

  • Україна не фіксує ударних угруповань у Білорусі поблизу кордону
  • Україна посилює кордон із Білоруссю
  • Білорусь - потенційно небезпечний для України напрямок

Білорусь постійно оголошує навчання і вбачає в Україні нібито загрозу. Ситуація систематично відстежується, і наразі на території РБ ударних угруповань не фіксується. Проте українська держава в рамках проєкту Безпечний кордон посилює фортифікації на українсько-білоруському кордоні та розміщує там системи відеоспостереження. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Україна стежить за ситуацією в Білорусі

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, він розповів про те, що на території білоруської республіки навчання проводяться постійно - за участю територіальної оборони та інших підрозділів.

відео дня

"Про такі навчання Білорусь постійно заявляє. Як і те, що, начебто, саме Україна становить їм загрозу, забуваючи, що вони відкрили свій кордон для нападу Росії. Звісно, ми відстежуємо те, що відбувається вглиб території РБ, щоб розуміти, наскільки це становить нам загрозу", - каже Демченко.

армия Беларуси инфографика
Коротко про армію Білорусі / Інфографіка: Главред

Чи є ударні угруповання біля кордонів України

Також він додав, що ворожі сили поки що не збирають ударних угруповань в Білорусі поблизу українського кордону .

"Однак насамперед варто зазначити, що наразі якихось ударних формувань на напрямку нашого кордону не відмічається", - уточнив представник ДПСУ.

Україна посилює кордон із Білоруссю

Крім того, в ефірі всеукраїнського телемарафону UA разом він розповів, що в рамках проєкту Безпечний кордон держава зміцнює свої північні рубежі. На кордоні з Білоруссю створюються фортифікації та встановлюються додаткові системи відеоспостереження.

"Активно ми приділяємо увагу і кордону з Білоруссю, адже цей напрямок для нас є загрозливим. На цій ділянці, окрім інженерного укріплення, також відбувається створення фортифікаційних укріплень, опорних пунктів, вогневих позицій, системи траншей і окопів, щоб наші воїни, які перебувають на цьому напрямку, мали всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, якщо така відбуватиметься повторно з території Білорусі", - наголосив Андрій Демченко.

Нагадаємо, раніше білоруський "глава держави" Лукашенко звинуватив Зеленського у втягуванні Білорусі у війну. Лукашенко попередив, що Білорусь, якщо воюватиме, може не витягнути війну.

Навчання Білорусі біля кордонів України - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, Білорусь наростила військову присутність біля кордону з Україною. Спостерігачі зафіксували перекидання підрозділів Сухопутних військ у прикордонні Столинський, Лельчицький, Мозирський і Гомельський райони.

8 січня в Білорусі оголосили про військові навчання, які проходитимуть поблизу кордону з Україною. Маневри триватимуть до 31 січня. У межах навчань білоруси мають намір відпрацювати, зокрема, навички управління військами та виконання завдань спільно з інженерними підрозділами.

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Позиція Білорусі у війні проти України

Республіка Білорусь, близький союзник Російської Федерації, підтримала свого східного сусіда у російському вторгненні в Україну у 2022 році. Перед початком широкомасштабного вторгнення Республіка Білорусь дозволила ЗС РФ проводити тижневі військові навчання на своїй території; однак російські війська не залишили країну після того, як вони мали закінчити. Білорусь дозволила Російській Федерації здійснити частину вторгнення зі своєї території, надаючи Росії найкоротший наземний шлях до столиці України Києва.

Республіка Білорусь спочатку заперечувала свою причетність до війни, але згодом визнала, що дозволила російським ракетним установкам, розміщеним на її території, обстрілювати українські цілі, пише Вікіпедія.

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