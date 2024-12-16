Ситуація в Кураховому ускладнена, ворог домінує в живій силі - ОСУВ "Хортиця"

Противник проводить активні штурмові дії на південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового.

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Ситуація в Кураховому ускладнена / Главред, фото: Оперативне командування "Захід", Генштаб ЗСУ

Що сказали в ОСУВ"Хортиця":

Курахове перебуває під контролем ЗСУ

Противник прагне вирівняти лінію фронту

Курахове (Донецька область) перебуває під контролем Збройних сил України. Ситуація в місті ускладнена через істотну перевагу росіян у живій силі. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

"Скажу відразу, що на Курахівському напрямку це місто (Курахове, - ред.) перебуває під контролем ЗСУ. Однак ворог не полишає спроб. Наші військові ведуть активні бойові дії за утримання позицій. Ситуація звісно ускладнена через значну перевагу ворога в живій силі", - розповів Волошин. відео дня

Він додав, що противник проводив активні штурмові дії на південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового. Зокрема спостерігається зосередження резервів особового складу на всьому напрямку та поблизу міста. До атак росіяни залучили:

90 танкову дивізію;

20 мотострілецьку дивізію;

5 та 110-ту мотострілецькі бригади.

"Для противника на цьому напрямку важливо вирівняти лінію фронту. Адже це дасть можливість йому як перегрупуватися, так і вивести деякі підрозділи на відновлення, потім їх зосередити для подальшого наступу на цій ділянці", - пояснив речник ОСУВ "Хортиця".

Ситуація на фронті - останні новини

Наразі ситуація на фронті вкрай складна, уже найближчими днями Куп'янськ на Харківщині може вдруге відчути окупацію. Таку думку висловив колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Російські загарбники не полишають спроб прорватися до Покровська. Наразі боїв у місті та його околицях немає. Однак цей напрямок залишається одним із найгарячіших. На оновленій карті Deep State зображено, що Силам оборони України вдалося відкинути російські сили біля Піщаного, розташованого за 7 кілометрів від Покровська.

На Запорізькому напрямку в районі Гуляйполя окупанти проводять активну розвідку. Крім цього, агресори перекидають сюди підкріплення з окупованого Криму. Про це розповів представник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

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Що відомо про ОСГВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСГВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ - об'єднання Збройних сил України. Створено під час відбиття російської збройної агресії 2022 року. Діє у Східній операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСГВ "Північ", на півдні - з ОСГВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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