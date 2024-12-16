Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Ситуація в Кураховому ускладнена, ворог домінує в живій силі - ОСУВ "Хортиця"

Віталій Кірсанов
16 грудня 2024, 14:09
151
Противник проводить активні штурмові дії на південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового.
Курахове, Хортиця
Ситуація в Кураховому ускладнена / Главред, фото: Оперативне командування "Захід", Генштаб ЗСУ

Що сказали в ОСУВ"Хортиця":

  • Курахове перебуває під контролем ЗСУ
  • Противник прагне вирівняти лінію фронту

Курахове (Донецька область) перебуває під контролем Збройних сил України. Ситуація в місті ускладнена через істотну перевагу росіян у живій силі. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

"Скажу відразу, що на Курахівському напрямку це місто (Курахове, - ред.) перебуває під контролем ЗСУ. Однак ворог не полишає спроб. Наші військові ведуть активні бойові дії за утримання позицій. Ситуація звісно ускладнена через значну перевагу ворога в живій силі", - розповів Волошин.

відео дня

Він додав, що противник проводив активні штурмові дії на південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового. Зокрема спостерігається зосередження резервів особового складу на всьому напрямку та поблизу міста. До атак росіяни залучили:

  • 90 танкову дивізію;
  • 20 мотострілецьку дивізію;
  • 5 та 110-ту мотострілецькі бригади.

"Для противника на цьому напрямку важливо вирівняти лінію фронту. Адже це дасть можливість йому як перегрупуватися, так і вивести деякі підрозділи на відновлення, потім їх зосередити для подальшого наступу на цій ділянці", - пояснив речник ОСУВ "Хортиця".

Ситуація на фронті - останні новини

Наразі ситуація на фронті вкрай складна, уже найближчими днями Куп'янськ на Харківщині може вдруге відчути окупацію. Таку думку висловив колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Російські загарбники не полишають спроб прорватися до Покровська. Наразі боїв у місті та його околицях немає. Однак цей напрямок залишається одним із найгарячіших. На оновленій карті Deep State зображено, що Силам оборони України вдалося відкинути російські сили біля Піщаного, розташованого за 7 кілометрів від Покровська.

На Запорізькому напрямку в районі Гуляйполя окупанти проводять активну розвідку. Крім цього, агресори перекидають сюди підкріплення з окупованого Криму. Про це розповів представник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

Читайте також:

Що відомо про ОСГВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСГВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ - об'єднання Збройних сил України.

Створено під час відбиття російської збройної агресії 2022 року. Діє у Східній операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСГВ "Північ", на півдні - з ОСГВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Курахове Хортица
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Повідомлення про знущання над військовими: Сирський ініціював перевірку - деталі

Повідомлення про знущання над військовими: Сирський ініціював перевірку - деталі

16:36Україна
Vodafone різко підвищить вартість тарифів: коли і на скільки здорождають послуги

Vodafone різко підвищить вартість тарифів: коли і на скільки здорождають послуги

16:18Україна
"Кінець наближається": названо 4 сценарії завершальної фази війни в Україні

"Кінець наближається": названо 4 сценарії завершальної фази війни в Україні

15:26Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Загибель" танкерів РФ біля Керчі: у ВМС назвали справжню причину катастрофи

"Загибель" танкерів РФ біля Керчі: у ВМС назвали справжню причину катастрофи

Гороскоп Таро на тиждень з 16 по 22 грудня: Тельцю - проблеми, Ракам - успіх

Гороскоп Таро на тиждень з 16 по 22 грудня: Тельцю - проблеми, Ракам - успіх

Чи можна прибирати у свято 16 грудня: прикмети та заборони

Чи можна прибирати у свято 16 грудня: прикмети та заборони

Більшість здивується: яка найкраща температура для прання постільної білизни

Більшість здивується: яка найкраща температура для прання постільної білизни

"Це буде дуже скоро": чому українці масово повертатимуться додому

"Це буде дуже скоро": чому українці масово повертатимуться додому

Останні новини

16:38

"Сила Життя - Опора бізнесу" - більше 250 учасників проєкту покращили своє ментальне здоровʼя актуально

16:36

Повідомлення про знущання над військовими: Сирський ініціював перевірку - деталі

16:18

Vodafone різко підвищить вартість тарифів: коли і на скільки здорождають послуги

16:07

"Скептично ставлюся": експерт сумнівається у введенні миротворців в Україну

15:26

"Кінець наближається": названо 4 сценарії завершальної фази війни в Україні

Військових з Європи розмістять у тилових регіонах України, напад РФ на них вважатиметься війною з Заходом - ГорбачВійськових з Європи розмістять у тилових регіонах України, напад РФ на них вважатиметься війною з Заходом - Горбач
15:15

Ганчірку можна викладати: як запобігти запотіванню вікон у машині

15:02

Скільки можна зберігати яйця в холодильнику: несподівана відповідь вразить наповал

14:58

Штормові пориви вітру та мокрий сніг: синоптикиня попередила про негоду

14:11

Кидають в бій без бронетехніки: в ЦПД розповіли, як РФ знищує війська КНДР

Реклама
14:09

Ситуація в Кураховому ускладнена, ворог домінує в живій силі - ОСУВ "Хортиця"

14:04

Путін пригрозив "Орешником": в РФ нібито запустять у серійне виробництво ракети

13:31

Як запобігти засміченню раковини жиром: сантехнік дав 3 рішення

13:14

Крилату ракету-дрон "Пекло" почали виробляти серійно - ЗМІ

13:13

На Півночі активізувалися ворожі ДРГ: у ЗСУ відповіли, чи є загроза наступу

13:07

РФ виводить солдатів із Дамаска: у FT з'ясували, що буде з посольством і авіабазою Хмеймім

13:07

Шольц ініціює дострокові вибори: у Німеччині назрівають серйозні проблеми - ЗМІ

12:35

Забезпечення озброєнням в пріоритеті: деталі візиту Дейнеко на кордон з РФФото

12:23

"Під тиском": Олена Зеленська розповіла, що зараз відбувається в її шлюбі

12:09

Ніхто не може вказувати Україні: Стефанишина - про зниження мобілізаційного віку

12:05

Українці та росіяни "є двоюрідними братами": Папа Римський вийшов із заявою

Реклама
12:04

Десятки вбитих та зниклих безвісти: ЗСУ розгромили солдатів КНДР на Курщині

11:52

Встигнути раніше за Трампа: у Нідерландах зробили заяву про миротворців і переговори з РФ

11:19

Скільки миротворців можуть відправити союзники в Україну: експерт озвучив кількість

11:19

Китайський гороскоп на завтра 17 грудня: Зміям - гнів, Мавпам - витрати грошей

11:14

Що буде з демографією, якщо війна триватиме ще три роки: тривожний прогноз

11:08

СБУ дронами знищила склад російських боєприпасів на Донеччині - ЗМІ

10:57

"Або Україна, або Путін": Кулеба сумнівається в швидкому закінченні війни

10:38

Припинення вогню без мирної угоди: неочікуваний сценарій закінчення війни - Горбач

10:36

Путініст Філіп Кіркоров публічно принизив Максима Галкіна - що сталося

09:57

До півтори тисячі ракет: авіаексперт попередив про загрозу нових масованих ударів

09:41

"Що в неї всередині": Ольга Сумська висловилася про старшу доньку, яка живе в РФ

09:39

Чому насправді Санта-Клаус носить червонеВідео

09:26

Окупанти просунулися біля 6 сіл на Донбасі - DeepState

09:26

Гороскоп на завтра 17 грудня: Дівам - раптовий прибуток, Стрільцям - море удачі

09:25

Карта Deep State онлайн за 16 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

09:10

"Непоправне горе": у ДТП загинула донька відомої української ведучої

09:09

Окупанти у Криму очікують прориву ЗСУ: ситуація змінилась - АТЕШ

09:03

Фінансовий гороскоп на тиждень з 16 по 22 грудня

08:51

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 грудня (оновлюється)

08:33

Любовний гороскоп на тиждень з 16 по 22 грудня

Реклама
08:18

Війська КНДР та РФ зіткнулися з великими труднощами у Курській області - ISW

07:59

Світло відключатимуть по-новому: опубліковано свіжі графіки на 16 грудня

07:55

"Чекаю": Потап уперше відповів на критику за втечу з України - деталі

07:53

Відключення світла в Україні - графіки на 16 грудня (оновлюється)

06:52

Партія Шольца виключила в передвиборчій програмі заборону ракет Taurus для України

06:06

Трамп, ізоляціонізм і уроки історії: чи повторить Америка помилки минулого?Погляд

04:56

Більшість неправильно використовує сушарку: як швидко висушити штани вдома

03:30

Більшість здивується: яка найкраща температура для прання постільної білизни

02:30

По яких цілях можуть запустити "Орешник": тривожний прогноз нового удару РФ

00:10

Чому в СРСР в чай додавали соду: відповідь здивує багатьох

Новий рік 2025
У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
#}
Ми використовуемо cookies
Прийняти