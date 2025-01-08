ЗСУ підірвали нафтобазу стратегічної авіації РФ: Єрмак розкрив деталі удару

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- Атаковано базу зберігання нафтопродуктів РФ "Комбінат Кристал"
- Логістика терору України має горіти, заявили в ОП
Сили оборони України вночі в середу, 8 січня, атакували базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Кристал" в Енгельсі Саратовської області РФ.
"У районі цілі фіксувалися численні вибухи, піднялася масштабна пожежа. Місцева влада підтверджує влучання в "промисловий об'єкт", - повідомляє в Telegram Генеральний штаб Збройних сил України.
Зазначається, то уражена нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога.
Детальніша інформація про результати бойової роботи уточнюється.
Завдання виконано підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
"Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їхні можливості завдавати ударів по мирних українських містах і цивільних об'єктах", - наголосили в Генштабі.
Що говорять в Офісі президента
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував у себе в Telegram відео, на якому видно пожежу після атаки на місто Енгельс Саратовської області РФ.
"Логістика терору України повинна горіти", - підписав Єрмак відео.
Дивіться відео - удар по логістиці РФ у Саратовській області:
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Раніше повідомлялося про те, що в Енгельсі прогриміли вибухи через атаку дронів. Губернатор Саратовської області заявив про "потрапляння уламків" нібито збитого БпЛА на промисловий об'єкт в Енгельсі.
Як повідомляв Главред, 4 січня найбільший морський торговельний порт РФ атакували дрони. Цей торговий порт вважається другим за величиною після Новоросійська.
Нагадаємо, за атакою на найбільший російський торговий порт Усть-Луга в Ленінградській області стоїть Служба безпеки України. Далекобійні дрони СБУ подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Санкт-Петербурга й успішно вразили ціль.
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Хто такий Андрій Єрмак
Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.
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