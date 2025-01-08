ЗСУ підірвали нафтобазу стратегічної авіації РФ: Єрмак розкрив деталі удару

Уражена нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація РФ.

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Завдано удару по нафтотерміналу в Саратовській області / Колаж: Главред, фото: t.me/akovalenko1989, скріншот

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Атаковано базу зберігання нафтопродуктів РФ "Комбінат Кристал"

Логістика терору України має горіти, заявили в ОП

Сили оборони України вночі в середу, 8 січня, атакували базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Кристал" в Енгельсі Саратовської області РФ.

"У районі цілі фіксувалися численні вибухи, піднялася масштабна пожежа. Місцева влада підтверджує влучання в "промисловий об'єкт", - повідомляє в Telegram Генеральний штаб Збройних сил України.

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Зазначається, то уражена нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога.

Детальніша інформація про результати бойової роботи уточнюється.

/ Главред

Завдання виконано підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їхні можливості завдавати ударів по мирних українських містах і цивільних об'єктах", - наголосили в Генштабі.

/ t.me/GeneralStaffZSU

Що говорять в Офісі президента

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував у себе в Telegram відео, на якому видно пожежу після атаки на місто Енгельс Саратовської області РФ.

"Логістика терору України повинна горіти", - підписав Єрмак відео.

Дивіться відео - удар по логістиці РФ у Саратовській області:

/ Скріншот

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Раніше повідомлялося про те, що в Енгельсі прогриміли вибухи через атаку дронів. Губернатор Саратовської області заявив про "потрапляння уламків" нібито збитого БпЛА на промисловий об'єкт в Енгельсі.

Як повідомляв Главред, 4 січня найбільший морський торговельний порт РФ атакували дрони. Цей торговий порт вважається другим за величиною після Новоросійська.

Нагадаємо, за атакою на найбільший російський торговий порт Усть-Луга в Ленінградській області стоїть Служба безпеки України. Далекобійні дрони СБУ подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Санкт-Петербурга й успішно вразили ціль.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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