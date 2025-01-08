В Росії ввели режим надзвичайної ситуації через удар України: що відомо

Влада Саратовської області Росії ввела режим надзвичайної ситуації внаслідок удару Сил оборони України по нафтобазі в Енгельсі, зазначають ЗМІ.

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В Мережі публікують вогняні кадри наслідків удару / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

Внаслідок удару Сил оборони України по нафтобазі в Енгельсі загорівся ще один резервуар

Вже відомо про двох ліквідованих внаслідок пожежі російських пожежників

У ніч на середу, 8 січня, Сили оборони України атакували нафтобазу "Комбінат Кристал" в Енгельсі Саратовської області Росії. Після удару на об'єкті почалась "повторна детонація", повідомляє видання "Astra" з посиланням на місцевих жителів.

За інформацією одного з очевидців, пожежа на нафтобазі, яка постачала паливо для військового аеродрому "Енгельс-2", посилилася – загорівся ще один резервуар. У соціальних мережах з'явилися скарги на сильний запах гару.

відео дня

Дивіться відео масштабної пожежі на нафтобазі в Саратовській області РФ:

Фото: скріншот

Раніше видання "Astra" підтвердило, що удар припав саме на об'єкт комбінату "Кристал", який входить до системи Росрезерву та забезпечує паливом авіабазу "Енгельс-2". Локацію нафтобази вдалося встановити шляхом порівняння відеокадрів із панорамними картами Google, що підтвердив і губернатор Саратовської області Роман Бусаргін, опублікувавши відповідні фотографії.

Під час гасіння пожежі двоє співробітників МНС загинули, ще один отримав поранення. За словами російського губернатора Саратовської області, площа займання значно збільшилася, у зв’язку з чим у регіоні запроваджено режим надзвичайної ситуації.

"Протягом усього дня в районі загоряння фахівці управління Росспоживнагляду беруть проби повітря. Перевищення забруднювальних речовин не зафіксовано. Режим НС буде введено через пожежу, спричинену атакою БПЛА", - ідеться в повідомленні губернатора Саратовської області Росії Романа Бусаргіна.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по нафтобазах РФ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 8 січня в Енгельсі Саратовської області РФ пролунала серія вибухів. Місцева влада заявила про масовану атаку дронів, а російські Telegram-канали повідомили про близько 25 потужних вибухів у різних районах міста.

За даними, українські сили вночі 8 січня завдали удару по нафтобазі "Комбінат Кристал", яка забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", базу стратегічної авіації РФ.

Атака дронами по стратегічному об'єкту в Саратовській області може суттєво вплинути на активність російських стратегічних бомбардувальників Ту-160, які використовуються для ударів по українських містах, зазначає Defense Express.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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