Дрони атакували аеродром Енгельс у РФ, на якому базуються бомбардувальники

На момент атаки безпілотників 11 літаків уже злетіли.

https://glavred.net/world/drony-atakovali-aerodrom-engels-v-rf-na-kotorom-baziruyutsya-bombardirovshchiki-10591544.html Посилання скопійоване

У РФ поскаржилися на атаку дронів у двох містах / Колаж: Главред, фото: Telegram

Вранці в понеділок, 26 серпня, міста Саратов і Енгельс у країні-агресорі РФ були атаковані безпілотниками. В Енгельсі розташований аеродром, на якому базуються стратегічні бомбардувальники ТУ-95, якими окупанти бомбардують Україну. На момент атаки дронів 11 літаків уже злетіли.

За даними російських Telegram-каналів, у Саратові після атаки БПЛА пошкоджено найвищий будинок - 38-поверхівку.

Факт удару дронів підтвердив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін. За його словами, "уламки" впали на будинок у житловому комплексі "Volga sky". На сайті ЖК зазначено, що це не лише найвищий будинок міста, а й "найвища будівля Поволжя (висота 128,6 м)".

відео дня

Від будинку до військової частини та військового аеродрому в Енгельсі - 12 кілометрів.

"Рано вранці засобами ППО ліквідовано БПЛА. Є факти влучання уламків у житлові будинки в Саратові та Енгельсі. Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі", - повідомив Бусаргін.

Як пише Mash, БПЛА влучили у дві багатоповерхівки в Саратові та Енгельсі. Постраждали кілька людей, мешканку ЖК "Скай парк" відвезли в лікарню у важкому стані. Трьом надали допомогу на місці.

Зазначимо, міста Саратов і Енгельс розташовані одне навпроти одного на правому і лівому берегах Волги.

Літаки Ту, якими РФ атакує Україну / Інфографіка Главреда ​

Ракетний удар РФ по Україні 26 серпня

Вранці 26 серпня РФ атакувала Україну з повітря - окупанти підняли в небо 11 бортів Ту-95, шість бортів ТУ-22М3, а в Чорному морі перебувають носії ракет "Калібр".

Повітряні сили заявили про те, що запущені агресором ракети вже в повітряному просторі України. У Кривому Розі, Кропивницькому, Харкові прогриміли вибухи.

У ніч на понеділок, 26 серпня, країна-агресор РФ влаштувала чергову повітряну атаку на Київ. Окупанти застосували ударні дрони "Shahed".

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, дрони запустили з території Курської області РФ, безпілотники пролетіли в Сумську та Чернігівську області й заходили в бік Києва зі східного та північно-східного напрямків.

"Силами і засобами протиповітряної оборони близько десятка [дронів] знищено ще на підступах до міста", - зазначили в КМВА.

У Києві обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред