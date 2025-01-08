Гучний скандал у "проблемній" бригаді ЗСУ: генерал зробив важливу заяву

Щодо більшості системних недоліків, допущених командуванням, реалізуються рішення, повідомив Михайло Драпатий.

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Михайло Драпатий прокоментував ситуацію у 155-й бригаді / Колаж: Главред, фото: CinCAFofUkraine, Facebook.com/155ombr

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Михайло Драпатий тримає на контролі справу 155 бригади

Про ситуацію в бригаді повідомлено верховному головнокомандувачу

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий заявив про те, що тримає на контролі справу 155 бригади імені Анни Київської, проблеми в якій були висвітлені в журналістському розслідуванні.

Для перевірки ефективності дій, що вживаються для поліпшення ситуації, діятиме спеціальна гаряча лінія, написав він у Facebook.

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"Днями доповів верховному головнокомандувачу Збройних сил про ситуацію у 155 бригаді та рішення, що ухвалює командування Сухопутних військ для підтримки підрозділу та вирішення проблемних питань, озвучених як самими військовослужбовцями, так і журналістами. Роз'яснив ситуацію, назвав причини, відповідальних. Також зустрічався з командуванням бригади та французькими журналістами, які наразі працюють у підрозділі, відвідують позиції, щоб на власні очі побачити, як воїни "Анни Київської" виконують бойові завдання та оперують наданим Францією озброєнням", - зазначив командувач Сухопутних сил.

Він вважає, що було зарано виходити в публічну площину до встановлення всіх обставин, однак на сьогодні вже можна проінформувати про заходи, що вживаються для стабілізації ситуації у 155 бригаді.

За його словами, оскільки формування та озброєння "з нуля" нової бригади спільно з іноземною державою відбувалося вперше та в доволі стислі строки - лише за кілька місяців, "ніхто не мав такого досвіду раніше, тому неможливо було передбачити всі нюанси й деталі цього процесу".

За словами генерал-майора, більшість системних недоліків, допущених командуванням Сухопутних військ, Генеральним штабом ЗСУ, Оперативним командуванням на всіх етапах формування 155 бригади, наразі проаналізовано, їм надано оцінку, щодо окремих питань уже реалізовують рішення, а щодо всіх проблемних питань він запропонував звертатися до нього за електронною адресою: 155bde@mil.ua, а також діятиме спеціальна гаряча лінія командувача Сухопутних військ для військовослужбовців 155 бригади.

При цьому український воєначальник уточнив, що Міністерство оборони працює над забезпеченням бригади "по-максимуму". Для посилення в підрозділах працює спеціальна група фахівців-психологів, що вже принесло певні результати, наприклад, повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину, стверджує командувач.

"Вважаю, що 155 бригада імені Анни Київської - перспективна і ще проявить себе. Так, потрібен час і зусилля багатьох для виправлення помилок, допущених під час формування. Але українська новостворена бригада імені Анни Київської може і повинна стати справжнім "галльським півнем" - символом Франції: гордої, незламної, і готової до бою за свободу", - додав Драпатий.

Раніше в Раді відреагували на скандал у 155-й бригаді. Розслідування щодо ситуації в 155 бригаді ЗСУ проводять одночасно кілька структур, ситуація перебуває на контролі.

Нагадаємо, Главред писав, що раніше в Міноборони заговорили про демобілізацію. Передбачається, що будуть визначені умови і порядок звільнення від служби.

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Хто такий Михайло Драпатий? Михайло Драпатий — український військовослужбовець, генерал-майор Збройних сил України, командувач Сухопутних військ ЗСУ (з 29 листопада 2024 року). Командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади (2016—2019). Заступник начальника Генштабу з підготовки військових (з лютого 2024). Очільник оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" (з вересня по листопад 2024), очільник оперативного угруповання військ "Харків" (з травня по вересень 2024). Лицар орденів Богдана Хмельницького та "Народний Герой України", пише Вікіпедія.

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